Risoto de chocolate e pastel de tilápia: o que encontrar na Festa Colonial de Canela

A 32ª Festa Colonial de Canela segue até o dia 2 de agosto, na Praça João Corrêa, no Centro, com diversas atrações. O grande atrativo do evento, no entanto, é um cardápio repleto de receitas criativas: dentre as opções, pastéis de filé de tilápia, de paçoca de pinhão, as porções de cogumelos shimeji, o mini bocconcino (queijo semelhante à muçarela de búfala), além do risoto de chocolate.
A 32ª Festa Colonial tem entrada gratuita.
Confira a programação para este final de semana:
24/07 – Sexta-feira (das 10h às 22h)
- Feira de Artesanato – 10h às 22h
- 11h às 13h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante
- 14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante
- 18h30min – Garfo & Bombacha
- 19h30min – Quadro Allegria della Colonia
19h45min – Tatiele Bueno
- 21h – Grupo Ragazzi Dei Monti
25/07 – Sábado (das 10h às 22h)
- Feira de Artesanato – 10h às 22h
- 10h – Jogos Coloniais
- 11h às 13h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante
- 14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante
- 17h – Desfile Raízes da Terra
- 17h30min – Quadro Allegria della Colonia
- 18h – Homenagem dia do Colono e do Motorista
- 18h30min – Sogni D’Itália
20h – Espedito Abrahão e Os Campeiros
26/07 – Domingo (das 10h às 21h)
- Feira de Artesanato – 10h às 20h
- 11h às 13h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante
14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante
- 16h30min às 18h30min – Bailinho Colonial com Dele Fandango
- 18h30min – Conjunto Folclórico Os Tapejaras
- 18h50min – Quadro Allegria della Colonia
- 19h – Os Montanari