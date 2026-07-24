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Risoto de chocolate e pastel de tilápia: o que encontrar na Festa Colonial de Canela

Evento reúne pratos típicos, além de atrações culturais até 2 de agosto

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Augusto Martins

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