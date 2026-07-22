Rio Taquari ultrapassa a cota de inundação em Santa Tereza; prefeitura diz que ainda não há necessidade da retirada de moradores

Por volta das 6h45min, o rio alcançou cerca de 15,40 metros, acima da cota de inundação. Defesa Civil / Divulgação

A elevação do nível do Rio Taquari colocou Santa Tereza em estado de atenção na manhã desta quarta-feira (22). Por volta das 6h45min, o rio alcançou cerca de 15,40 metros, acima da cota de inundação, fixada em 14,50 metros, após subir 68 centímetros na última hora. Apesar de a água já ter invadido alguns pontos da cidade, como a sede da Associação Santa-Terezense de Canoagem (Astecan), não há necessidade de retirada de moradores até o momento.

Conforme a prefeitura, a Defesa Civil acompanha a situação de forma permanente e mantém contato com a Cia. Energética Rio das Antas (Ceran), que informou que o nível do rio ainda pode subir nas próximas horas. As equipes seguem monitorando o cenário e devem informar a população em caso de mudanças.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Gisele Caumo afirmou que, até agora, nenhuma residência foi atingida.

— No prédio da Astecan a água já começou a invadir, mas até o prezado momento, nenhuma residência, nenhuma família foi atingida. É claro que nós estamos acompanhando todos os níveis, todas as cotas e iremos informar a cada família por ordem de risco. Nós também seguimos acompanhando o nível de vazão das barragens que já na última medição começou a apresentar uma redução, embora pouco expressiva, mas já é um sinal bastante importante. Porém, ainda é muito cedo, nós precisamos fazer um acompanhamento minucioso também ao longo das próximas horas, informando assim a toda a nossa comunidade — disse.

Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, a Defesa Civil informou que não houve ocorrências graves relacionadas à chuva até a manhã desta quarta-feira. Foram registrados três desabamentos de muros, nos bairros Desvio Rizzo, Jardelino Ramos e São Leopoldo, além de um deslizamento de terra no bairro Cidade Nova.

O Rio Caí entrou em estado de alerta, mas, segundo o órgão, não há indicativo de evacuação de moradores ribeirinhos. Como a chuva cessou, a tendência é de redução gradual do nível do rio, que segue sendo monitorado.

Na estação da Linha Gonzaga, na região de Santa Lúcia do Piaí, o Rio Caí marcou 4,04 metros, 15 centímetros abaixo da medição anterior, mas ainda acima da normalidade. Já na estação de Nova Palmira, o rio também baixou 15 centímetros, registrando 4,01 metros, permanecendo em alerta para inundação.

De acordo com a Climatempo, Caxias do Sul acumulou 157 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Bento Gonçalves

Em Bento Gonçalves, o Rio das Antas permanece em nível de inundação. Na estação da Linha José Júlio, o rio subiu 80 centímetros na última hora, alcançando 18,64 metros.