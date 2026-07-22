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Reflexos da chuva
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Rio Taquari ultrapassa a cota de inundação em Santa Tereza; prefeitura diz que ainda não há necessidade da retirada de moradores

Município monitora a elevação do nível do rio, enquanto outras cidades da Serra também registram alerta para inundação e ocorrências pontuais em razão da chuva

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Pablo Ribeiro

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Maria Fernanda Chaves

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