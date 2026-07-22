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Rio Taquari em Santa Tereza segue acima da cota de inundação, mas nível começa a baixar

Rio atingiu 17,33 metros pela manhã e apresenta tendência de queda durante a tarde; não há desabrigados, mas acesso ao interior do município permanece bloqueado

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Pedro Zanrosso

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