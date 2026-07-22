Rio Taquari em Santa Tereza segue acima da cota de inundação, mas nível começa a baixar

O Rio Taquari em Santa Tereza, na Serra gaúcha, segue acima da cota de inundação, fixada em 14,50 metros, na tarde desde quarta-feira. Porém, de acordo com a plataforma Clima RS, do governo estadual, há uma tendência de queda no nível do rio.

Por volta das 10h45min, o nível chegou a 17,33 metros. Às 13h45min, a medição indicava 17,27 metros. E às 15h45min chegou a 16,73 metros, indicando a tendência de queda.

Não houve registro de chuva forte na cidade nesta quarta. Segundo a Climatempo, não há previsão de precipitação para as próximas hora e para quinta.

Nenhum morador precisou ser retirado de casa e não há registros de desabrigados. Com embarcações, viaturas e equipamentos de salvamento, os bombeiros de Bento Gonçalves seguem de prontidão em uma base montada em Santa Tereza.

A ligação ao interior do município pela Linha José Júlio, que também leva a Bento Gonçalves, segue interditada por conta da cheia do Arroio Barra Mansa que cobre a ponte.