Rio Taquari baixa em Santa Tereza, mas segue acima da cota de alerta

O nível do Rio Taquari em Santa Tereza segue apresentando queda nesta quinta-feira (23), mas permanece acima da cota de alerta. Apesar da melhora nas condições, continua em vigor o alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul que aponta risco muito alto de inundação no município. O aviso é válido até as 11h30min desta quinta.

Conforme a plataforma Clima RS, do governo estadual, o Rio Taquari atingiu 11,37 metros na medição das 6h45min, 26 centímetros a menos do que na hora anterior. A tendência é de continuidade da redução do nível.

O pico da cheia foi registrado às 11h45min de quarta-feira (22), quando o rio chegou a 17,43 metros. No fim da noite, o nível já havia recuado abaixo da cota de inundação, fixada em 14,50 metros. Mesmo assim, o rio continua acima da cota de alerta, que é de 9 metros.

Segundo a prefeitura de Santa Tereza, as vazões das barragens também seguem diminuindo. As equipes municipais iniciaram os trabalhos de limpeza e recuperação das áreas atingidas, que terão continuidade ao longo da semana.

Apesar dos transtornos causados pela cheia, como alagamentos em praças, pontes e outras estruturas públicas, nenhuma família precisou ser retirada de casa. Ainda assim, medidas preventivas foram adotadas para proteger pertences e garantir a segurança dos moradores.

Situação na Serra

Em Caxias do Sul, o Rio Caí permanece acima da normalidade, mas apresenta estabilidade. Na estação da Linha Gonzaga, na região de Santa Lúcia do Piaí, o nível era de 2,45 metros. Já na estação de Nova Palmira, o rio baixou dois centímetros e marcou 2,33 metros, permanecendo em condição de atenção para inundação.

Em Bento Gonçalves, o Rio das Antas continua em nível de inundação. Na estação da Linha José Júlio, o rio recuou 30 centímetros na última hora e registrava 13,58 metros. Na estação de Castro Alves, embora o nível tenha diminuído 13 centímetros, o rio permanecia em 4,45 metros, mantendo o alerta para inundação.

A ponte sobre o Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, segue com bloqueio total. A informação foi confirmada pela Defesa Civil. A travessia com acesso pela RS-431 sofre, constantemente, com bloqueios em função da cheia do Rio das Antas. A BR-470 é a rota alternativa, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. O trânsito opera no sistema de pare e siga das 6h às 23h.

A prefeitura de Cotiporã informou que, apesar da redução do nível das águas do Rio Carreiro, a ponte que liga os municípios de Dois Lajeados e Cotiporã também permanece interditada.