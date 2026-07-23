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Reflexos da chuva
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Rio Taquari baixa em Santa Tereza, mas segue acima da cota de alerta

Nível do rio segue em queda desde a tarde de quarta-feira

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Pablo Ribeiro

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