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Rio das Antas, em Bento Gonçalves, entra em cota de inundação e Defesa Civil alerta para risco alto de enchente em Santa Tereza e Muçum

Uma base está montada em Linha Alcântara para monitoramento da elevação do volume da água

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Pedro Zanrosso

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