Rio das Antas, em Bento Gonçalves, entra em cota de inundação e Defesa Civil alerta para risco alto de enchente em Santa Tereza e Muçum

O Rio das Antas, na altura de Bento Gonçalves, atingiu no início da noite desta terça-feira (28) 10m82cm, o que representa um alerta de inundação.

O volume de chuva, que registra acumulados superiores aos 100 milímetros em cidades próximas como Guaporé (139mm), Nova Bassano (115mm) e Veranópolis (96) contribuem para a cheia.

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Diante do cenário, a Defesa Civil emitiu um alerta laranja de risco alto de inundações, que podem ocorrer de Santa Tereza a Muçum, cidades margeadas pelo Rio Taquari.

O coordenador da Defesa Civil de Bento Gonçalves, Rodrigo Wermuth, acompanha a situação e confirmou que as equipes passarão a madrugada em Linha Alcântara para monitorar o aumento do nível da água.

— A tendência é que a água suba, porque nós tivemos muita chuva na cabeceira dos nossos rios e agora ela irá descer, aumentando o volume. Estaremos de plantão e a população pode entrar em contato conosco através do 199.