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Recuperação de um dos bairros de Gramado mais atingidos pelas chuvas de 2024 começará em 40 dias

De acordo com a prefeitura, 35 lotes foram desapropriados e as famílias indenizadas

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Ana Júlia Griguol

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