Recuperação de um dos bairros de Gramado mais atingidos pelas chuvas de 2024 começará em 40 dias

Há dois anos, o bairro Piratini em gramado, foi um dos mais atingidos pelas chuvas em 2024. reprodução / divulgação

Há dois anos, o bairro Piratini, em Gramado, foi um dos mais prejudicados pelas chuvas em 2024. Na época, a área foi atingida por um escorregamento de terra e a Rua Henrique Bertoluci desmoronou.

De acordo com a prefeitura, 35 lotes foram desapropriados e as famílias indenizadas. Nesta quarta-feira (1°), a prefeitura se reuniu com moradores e confirmou que as obras de recuperação devem começar em 40 dias.

Rua Henrique Bertolucci foi completamente destruída. Halder Ramos / Especial

A empresa responsável terá prazo máximo de até um ano e meio para entregar a primeira etapa da obra, que contempla serviços gerais de contenção e pavimentação em três ruas: na Henrique Bertoluci, Guilherme Dal Ri e Afonso Oberher.