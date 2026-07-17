Receitas criativas e cardápio variado: Canela sedia, até 2 de agosto, a Festa Colonial

Festa Colonial em Canela aposta em cardápio variado e receitas criativas para surpreender o público. Izaque Santos / divulgação

Festa Colonial em Canela aposta em cardápio variado e receitas criativas para surpreender o público



Começa nesta sexta-feira (17) a 32ª Festa Colonial de Canela. Na cidade, o público vai encontrar receitas tradicionais e novidades preparadas pelas 12 tendas familiares e pelas agroindústrias participantes. Eles estarão na Praça João Corrêa até o dia 2 de agosto.

Estarão à venda os tradicionais pastéis de queijo, carne e frango, além de versões especiais recheadas com paçoca de pinhão, costela desfiada, filé de tilápia e porco com geleia de pimenta e abacaxi. Os valores variam de R$ 13 (pequeno) a R$ 20 (grande).

Outro sucesso são os bolinhos de batata, aipim e batata-doce. Eles voltam ao cardápio em versões tradicionais e recheadas com paçoca de pinhão e linguiça. Os preços variam entre R$ 5 (unidade) e R$ 10 (cestinha com três unidades). O café colonial, lançado em 2025, também está confirmado.

O espaço das agroindústrias reunirá 10 empreendimentos da agricultura familiar, com produtos artesanais para degustação e venda, como queijos, doces, geleias, embutidos, massas e destilados - além de plantas.

A Festa Colonial de Canela, aberta das 10h às 22h, também terá programação com apresentações artísticas, shows, desfile e cortejos.