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32ª edição
Notícia

Receitas criativas e cardápio variado: Canela sedia, até 2 de agosto, a Festa Colonial

Doze tendas familiares e agroindústrias estarão na Praça João Corrêa

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