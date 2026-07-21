Rainha e princesas da Fenachamp 2027 serão escolhidas nesta sexta-feira, em Garibaldi 

As concorrentes foram apresentadas a comunidade no dia 6 de maio na CIC de Garibaldi. Prefeitura de Garibaldi / Divulgação

A corte da Fenachamp 2027 será escolhida nesta sexta-feira (24), às 19h30min, nos Pavilhões da Fenachamp. Estão na disputa pela coroa de rainha e princesa 12 candidatas. Os ingressos para acompanhar o evento custam R$ 60 por pessoa e podem ser adquiridos pelo telefone (54) 3462-6779 ou diretamente na sede da CIC de Garibaldi.

As concorrentes foram apresentadas à comunidade no dia 6 de maio. Após o anúncio, as soberanas seguiram para uma intensa agenda de preparação.

Os jurados levarão em conta quesitos como a entrevista, onde serão avaliados itens como cultura, conhecimento, comunicação e expressão; o restante da nota é pelo desfile na passarela, com análise de simpatia, desenvoltura e elegância.

Conheça as candidatas: