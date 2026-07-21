Geral

Coroa em disputa
Notícia

Rainha e princesas da Fenachamp 2027 serão escolhidas nesta sexta-feira, em Garibaldi 

Escolha da corte ocorre nos Pavilhões da Fenachamp, com 12 candidatas. Ingressos custam R$ 60

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Augusto Martins

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