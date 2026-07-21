Rainha e princesas da Fenachamp 2027 serão escolhidas nesta sexta-feira, em Garibaldi 

A corte da Fenachamp 2027 será escolhida nesta sexta-feira (24), às 19h30min, nos Pavilhões da Fenachamp. Estão na disputa pela coroa de rainha e princesa 12 candidatas. Os ingressos para acompanhar o evento custam R$ 60 por pessoa e podem ser adquiridos pelo telefone (54) 3462-6779 ou diretamente na sede da CIC de Garibaldi.
As concorrentes foram apresentadas à comunidade no dia 6 de maio. Após o anúncio, as soberanas seguiram para uma intensa agenda de preparação.
Os jurados levarão em conta quesitos como a entrevista, onde serão avaliados itens como cultura, conhecimento, comunicação e expressão; o restante da nota é pelo desfile na passarela, com análise de simpatia, desenvoltura e elegância.
Conheça as candidatas:
- Andriele Fontana: 29 anos, natural de Garibaldi, filha de Olides Sabbadin Fontana e Celso Fontana. Graduada em Direito.
- Camila Letícia Batisti: 30 anos, natural de Garibaldi, filha de Rosângela Deitos Batisti e Gilberto Batisti. Graduada em Odontologia.
- Camila Marchi: 24 anos, natural de Caxias do Sul, filha de Juçara Fachi e Inácio Marchi. Estudante de Radiologia.
- Camila Tífani Debiasi: 23 anos, natural de Garibaldi, filha de Adão Debiasi e Patricia Tepouven. Estudante de Relações Internacionais.
- Élen Vitória da Silva Kirch: 22 Anos, natural de Garibaldi, filha de Ana Maria da Silva Kirch e Iluir Antonio Kirch. Estudante de Arquitetura e Urbanismo.
- Laura Nicaretta Montemaggiore: 23 Anos, natural de Garibaldi, filha de Maria Elisete Nicaretta Montemaggiore e Lauri Montemaggiore. Estudante de Engenharia Civil.
- Letícia Aparecida Belleboni: 22 anos, natural de Garibaldi, filha de Carla Juciani Conceição da Silva e Fabiano Belleboni. Estudante de Gestão Comercial.
- Louíse Ferrari Tasca: 22 anos, natural de Garibaldi, filha de Jan Carlos Tasca e Liria Ferrari Tasca. Estudante de Jornalismo.
- Maiara Batista da Silva: 24 anos, natural de Bento Gonçalves, filha de Marilice Batista e Jair Portela da Silva. Graduada em Administração.
- Suellen Tassiane Oliveira de Carvalho: 26 anos, natural de Porto Alegre, filha de Mariza Beatriz de Oliveira e Cristiano Gonchoroski da Silva. Estudante de Biomedicina.
- Taís Furlanetto Bortolini: 26 anos, natural de Caxias do Sul, filha de Janete Furlanetto Bortolini e Antônio Bortolini. Graduada em Enfermagem.
- Talia Giovanaz: 24 anos, natural de Garibaldi, filha de Ivonete Scudella Giovanaz e Dirceu Giovanaz. Técnica de Enfermagem. Estudante de Nutrição.