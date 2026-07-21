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R$ 1 milhão, 13 mil litros de tinta: edifício mais alto de Caxias, Parque do Sol recebe nova pintura

Embora tenha recebido denúncia sobre a mudança, Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (Dippahc) autorizou intervenções. Prédio não é tombado, mas tem valor histórico reconhecido

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Luca Roth

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