Quinta edição do Vacina Caxias aplica 567 doses; número de imunização contra a influenza preocupa

Aplicação de vacinas foi realizada em dois locais de Caxias do Sul. Alexia Casara / Divulgação

Na quinta edição do Vacina Caxias, ação de imunização que ocorre no último sábado de cada mês em Caxias do Sul, 567 doses de vacinas foram aplicadas — no total, foram cerca de 11,6 mil desde a primeira edição.

Neste mês, a população pôde buscar imunização na Praça Dante Alighieri, no Centro, e também no Shopping Villagio Caxias. A aplicação começou às 11h e se estendeu até às 18h de sábado (25).

Na praça, foram 200 doses ao todo: 117 de Influenza, 60 do calendário de rotina e 23 contra a Covid-19. Já no Shopping Villagio, foram 367 doses no total, sendo 243 de Influenza, 100 de rotina e 24 contra a Covid-19.

Preocupação com Influenza

Nos dois pontos de imunização, foram aplicadas 360 vacinas contra a gripe. O município conta com menos da metade do público total vacinado contra a influenza.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, os números mais recentes de vacinação contra o vírus preocupam:

Crianças de seis meses a menos de 6 anos: 11,5 mil vacinadas da meta de quase 28 mil

11,5 mil vacinadas da meta de quase 28 mil Idosos: foram vacinados 46,7 mil enquanto o previsto é 92 mil

foram vacinados 46,7 mil enquanto o previsto é 92 mil Grupos prioritários: 60,3 mil vacinados, enquanto a meta é de 123.163 pessoas

60,3 mil vacinados, enquanto a meta é de 123.163 pessoas Não-prioritários: 26 mil pessoas imunizadas.

Em 2026, Caxias já registra 38 mortes por causas respiratórias, sendo 13 por influenza. Entre os casos, um deles tinha mais de 60 anos, nove tinham idade acima dos 80 anos e três eram crianças.

Onde se vacinar?

Durante a semana, cinco das sete Unidades Básicas de Saúde com horário estendido (Cruzeiro, Esplanada, Eldorado, Desvio Rizzo e Cinquentenário) também estão realizando a aplicação das vacinas, com atendimento até as 19h. As demais UBSs também aplicam a vacina nos horários normais de atendimento.