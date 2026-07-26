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Quinta edição do Vacina Caxias aplica 567 doses; número de imunização contra a influenza preocupa

Município vacinou menos da metade do público-alvo contra a gripe. Neste ano, já foram registradas 13 mortes em decorrência da doença 

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Gabriela Alves

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