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Quem foi Aldo Locatelli, artista que terá as cinzas depositadas na Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul

Missa de Exéquias será realizada neste sábado, às 17h, reunindo familiares, autoridades e comunidade. Programação da homenagem também lembrará Maria Mercedes, esposa do pintor que transformou a arte sacra no RS

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Pablo Ribeiro

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