Quem foi Aldo Locatelli, artista que terá as cinzas depositadas na Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul

Locatelli construiu praticamente toda a sua carreira no Brasil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Neste sábado (1º), a Igreja de São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietà, em Caxias do Sul, viverá um momento inédito. As cinzas do pintor italiano Aldo Daniele Locatelli e da esposa, Maria Mercedes Biancheri Locatelli, serão depositadas no átrio do templo (espaço que antecede a porta principal), em uma cerimônia que simboliza o reencontro do artista com aquela que é considerada a maior obra dele.

A homenagem, no entanto, vai além da transferência das urnas cinerárias. Ela resgata a trajetória de um artista que ajudou a redefinir a pintura mural no Brasil, deixou marcas em igrejas, prédios públicos e universidades e, mesmo tendo vivido apenas 47 anos, produziu um dos mais importantes conjuntos de arte sacra do país.

Convidado a vir da Itália em 1948 pelo então bispo de Pelotas, dom Antônio Zattera, para decorar a Catedral São Francisco de Paula, Locatelli rapidamente conquistou reconhecimento no Estado. Pouco tempo depois, recebeu o convite do padre Eugênio Giordani, primeiro pároco da Paróquia São Pelegrino, para assumir o desafio de pintar a igreja.

— Aqui em São Pelegrino nós compreendemos que foi o auge da obra de Aldo Locatelli. Não existe outra igreja no Brasil em que ele tenha alcançado tamanha expressão da maturidade como pintor. É uma obra de muita beleza e de enorme expressão de genialidade. Para nós, é motivo de orgulho conservar esse patrimônio, que une arte e fé — afirma o atual pároco, padre Oscar Chemello.

Pároco de São Pelegrino, padre Oscar Chemello. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Embora tenha nascido em Villa d'Almè, na região de Bérgamo, na Itália, Locatelli construiu praticamente toda a carreira no Brasil. Para o pesquisador Luiz Ernesto Brambatti, autor do livro Locatelli no Brasil, ele figura entre os maiores muralistas brasileiros do Século 20.

— Ao lado de Cândido Portinari, Aldo Locatelli é uma das maiores expressões do muralismo brasileiro. Foi aqui, em São Pelegrino, que ele encontrou plena maturidade artística e desenvolveu toda a genialidade. Locatelli criou algo único no mundo, o Dies Irae, transformando em imagens um antigo poema medieval. Já a Via-Sacra talvez seja sua maior criação artística, inspirada nos estudos do médico francês Pierre Barbet sobre a crucificação de Cristo — descreve Brambatti.

Pesquisador Luiz Ernesto Brambatti, autor do livro "Locatelli no Brasil". Neimar De Cesero / Agencia RBS

A pesquisadora Véra Stedile Zattera, autora do livro Aldo Locatelli, e que percorreu cidades da Itália e do Brasil para estudar a trajetória do artista, também considera que São Pelegrino representa a síntese da evolução estética de Locatelli.

— Eu considero São Pelegrino a obra máxima dele. E sua formação era totalmente clássica, inspirada nos grandes mestres italianos. Mas, ao longo da carreira, especialmente em São Pelegrino, ele começa a experimentar novas linguagens. É possível perceber um artista que amadurece e busca uma expressão própria — diz a pesquisadora.

Durante 10 anos, entre 1950 e 1960, Locatelli dedicou-se à execução dos afrescos, murais, telas e pinturas que hoje fazem da Igreja de São Pelegrino um dos maiores patrimônios da arte sacra brasileira.

O conjunto reúne obras monumentais, como A Santa Ceia, O Juízo Final, A Criação do Cosmos, A Criação da Mulher, A Expulsão do Paraíso, além das 14 telas da Via-Sacra e dezenas de figuras bíblicas distribuídas pelas paredes e pelo teto da igreja.

Locatelli dedicou 10 anos às pinturas da Igreja de São Pelegrino. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para o professor aposentado do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Paulo César Ribeiro Gomes, São Pelegrino sintetiza a capacidade técnica e artística do pintor.

— É um trabalho ao qual ele dedicou enorme atenção. A pintura precisava atender às necessidades religiosas da igreja, mas, ao mesmo tempo, demonstra um domínio técnico impressionante. Basta observar o teto, pois são perspectivas extremamente difíceis de executar, vistas de baixo para cima, algo típico da pintura barroca e muito raro na arte moderna — explica.

A relevância do conjunto ganhou reconhecimento internacional em novembro de 2025, quando a Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT) reconheceu a Igreja São Pelegrino como a igreja mural mais deslumbrante da América Latina.

Além da igreja caxiense, Locatelli deixou trabalhos de grande relevância na Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas; na Catedral Metropolitana de Santa Maria; no Palácio Piratini; na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); além de murais na prefeitura de Caxias do Sul, na Igreja Santo Sepulcro e na Capela das Irmãs Carmelitas, também em Caxias.

Também produziu painéis em São Paulo e diversas outras obras espalhadas pelo país.

O menino que acompanhava Locatelli pintando

Entre as pessoas que testemunharam a construção desse patrimônio está Oni Cavagnolli, 83 anos. Quando criança, morava em frente à igreja e costumava passar as tardes observando o artista trabalhar.

— Eu estudava de manhã e, à tarde, vinha aqui para a igreja. Gostava de ficar olhando o Aldo pintar. Vi quando ele assinou algumas obras, o vi fazendo a Santa Ceia e também pintando lá em cima, no teto — lembra.

Oni Cavagnolli acompanhou de perto a execução das pinturas de Locatelli. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma das lembranças mais marcantes é a maneira como Locatelli executava as pinturas no forro da igreja.

— Eram três andares de andaimes de madeira. Lá em cima, ele colocava um colchão e um travesseiro e pintava deitado, porque assim não precisava ficar com o pescoço inclinado para trás o tempo todo.

O artista permanecia hospedado em um hotel próximo à igreja enquanto a família vivia em Porto Alegre. Segundo Cavagnolli, era uma figura simples e de fácil convivência.

— Ele era muito calmo, muito querido. Às vezes me pedia para comprar cigarros no bar e eu ficava ali vendo ele trabalhar — diverte-se.

Ao recordar a grandiosidade das pinturas, o aposentado se emociona.

— É uma obra indescritível. Acho que não existe outra igual. É uma beleza que a gente não consegue explicar.

Locatelli ajudou a formar uma geração de artistas

Enquanto produzia algumas das mais importantes pinturas murais do país, Locatelli também dividia o tempo entre os andaimes e as salas de aula. Pouca gente sabe, mas, além de pintor, ele foi professor do então Instituto de Belas Artes da Universidade do Rio Grande do Sul, onde lecionou até seu falecimento, em 1962.

Depois do sucesso alcançado com os trabalhos em Pelotas, foi convidado para integrar o corpo docente da instituição e acabou se tornando uma das principais referências na formação de artistas gaúchos.

O professor Paulo Gomes explica que a atuação de Locatelli na universidade foi tão importante quanto a produção artística.

— Ele tinha um domínio técnico assombroso. Era um desenhista extraordinário, daqueles que lembram os grandes mestres italianos do Século 16. Além de produzir obras monumentais, formou uma geração inteira de artistas que depois se dedicou à pintura mural e à pintura decorativa no Rio Grande do Sul.

"Ele tinha um domínio técnico assombroso", diz Gomes, sobre Locatelli. Pablo Ribeiro / Reprodução

Segundo Gomes, impressiona a quantidade de trabalhos realizados pelo artista em apenas 14 anos de permanência no Brasil:

— Entre 1948 e 1962, ele produziu uma quantidade espantosa de obras. Pintou igrejas, o Palácio Piratini, painéis para a universidade, murais em São Paulo, trabalhou para o Estado, para a Igreja e para diferentes instituições públicas. É difícil encontrar outro artista que tenha produzido tanto em tão pouco tempo.

Na universidade permanecem duas das principais obras do pintor: um grande painel no antigo salão de festas do Instituto de Artes e as pinturas do atual salão do conselho universitário, na reitoria. Mesmo com uma rotina intensa de trabalhos, Locatelli seguia lecionando. Antes de morrer, preparava-se para defender a tese que o tornaria professor catedrático.

O retorno para perto da obra que nasceu das próprias mãos

Sessenta e quatro anos após a morte, Aldo Locatelli voltará, simbolicamente, ao lugar onde dedicou a maior parte da vida artística. As cinzas dele e da esposa serão depositadas no átrio da Igreja São Pelegrino, espaço localizado entre a área externa e o interior do templo. A homenagem foi construída ao longo de mais de quatro anos pela Sociedade de Cultura e Arte Aldo Locatelli (Scala), pela Paróquia São Pelegrino e pela Diocese de Caxias do Sul, com autorização da família.

Para o presidente da Scala, Ivan Furlan, trata-se da realização de um antigo sonho:

— O padre Eugênio Giordani sempre desejou que Aldo Locatelli retornasse para junto da sua maior obra. Conseguimos reunir toda a documentação, a autorização da família e da Diocese para concretizar esse momento.

Ivan Furlan, presidente da Sociedade de Cultura e Arte Aldo Locatelli (Scala). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A família fez apenas um pedido: que Maria Mercedes permanecesse ao lado do marido.

— Os filhos só autorizaram a transferência se a mãe viesse junto. Também entendemos que esse gesto representa a história das famílias italianas que construíram a vida, a fé e a cultura aqui na Serra.

O padre Oscar Chemello ressalta o valor da homenagem:

— Não se trata de uma relíquia. É uma homenagem a um artista que ajudou a construir a identidade desta igreja. Em diversas partes do mundo existem igrejas que guardam os restos mortais de personalidades importantes para a história e para a cultura. Aqui, queremos agradecer a quem transformou este templo em um patrimônio artístico reconhecido internacionalmente.

As urnas cinerárias já estão na igreja desde maio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A cerimônia de deposição das cinzas ocorre a partir das 17h. Será uma missa de Exéquias (rito fúnebre católico), que será presidida pelo bispo da Diocese de Caxias do Sul, dom José Gislon, e reunirá familiares, autoridades religiosas, representantes do poder público, integrantes de entidades culturais e a comunidade. As urnas já estão na igreja desde maio.

O momento central da celebração será a entrada das urnas cinerárias, conduzidas pelos filhos do casal, Cristiana Locatelli Duarte e Roberto Locatelli. A celebração contará com a participação do Grupo Família Guerra e do Coral Schola Cantorum da Basílica Nossa Senhora das Dores, de Porto Alegre, responsável pelos cantos litúrgicos.

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