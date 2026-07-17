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Quem come mais bolinho de chuva? Veranópolis prepara festival especial em agosto

Será nos dias 8 e 9, com entrada gratuita e atrações culturais, esportivas e gastronômicas. Evento terá competição para descobrir quem consegue comer mais bolinhos

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Augusto Martins

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