Quem come mais bolinho de chuva? Veranópolis prepara festival especial em agosto

A entrada para curtir a programação é gratuita. Melitta / divulgação

Um símbolo de afeto, encontros e memórias em família, o bolinho de chuva será o protagonista de um festival, em agosto, em Veranópolis. A festa ocorre nos dias 8 e 9, no Centro Comunitário São Peregrino. A entrada para curtir a programação é gratuita.

Com o tema Feliz no Simples, a programação irá incentivar a convivência entre diferentes gerações e o resgate de momentos que marcaram as famílias da comunidade. O prato principal é o bolinho de chuva, claro, que poderá ser degustado em diversas versões.

As atrações culturais irão reunir apresentações do Musical San Francisco, Guri de Uruguaiana, Farina Brothers, André Dornelles e Grupo Goelas, Guilherme Mecca, Cassio, Banda Harmonia, além de Josilen Roseno.

Além de gastronomia, programação esportiva

Durante os dois dias de programação também terão competições esportivas. Para quem curte pedalar e correr, o festival realiza o Passeio Ciclístico e a 1ª Corrida do Bolinho de Chuva: ambas atividades percorrerão o perímetro urbano da cidade, passando pelos principais pontos turísticos do município.