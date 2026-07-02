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Projeto para novo acesso ao bairro Desvio Rizzo pela RS-122, em Caxias do Sul, deve ganhar investimento do Estado

De acordo com a prefeitura, convênio com o governo gaúcho para recurso de R$ 15 milhões deve ser assinado. Acordo prevê contrapartida do município para requalificação de mais ruas no bairro

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Bruno Tomé

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