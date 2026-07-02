Projeto para novo acesso ao bairro Desvio Rizzo pela RS-122, em Caxias do Sul, deve ganhar investimento do Estado

Projeto prevê novo acesso ao Desvio Rizzo pela RS-122. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

O projeto para um novo acesso ao bairro Desvio Rizzo pela RS-122, em Caxias do Sul, deve ganhar investimento de R$ 15 milhões do Estado. De acordo com a prefeitura, um convênio com o governo do RS deve ser assinado para as obras.

O anúncio do investimento foi feito na noite de quarta-feira (1º) na Câmara de Vereadores pelo prefeito Adiló Didomenico.

O novo acesso previsto é uma passagem subterrânea — construída sob a RS-122. O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), Antonio Feldmann, explica que o anteprojeto prevê a construção a 100 metros abaixo da atual entrada ao bairro, em frente à Havan.

— Isso já é uma reivindicação histórica e os nossos técnicos aqui da Seplan já tinham um estudo e um pré-projeto, um anteprojeto, em que tinha essa viabilidade em função do grande fluxo de trânsito — explicou o secretário.

Além da obra, Feldmann afirma que o município acordará uma contrapartida de 15%, que será utilizada para requalificar ruas com ligação com a Avenida Alexandre Rizzo e aos pontos em que já ocorrem obras no bairro.

Com a assinatura do convênio, pleiteado junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o município deve contratar a elaboração do projeto. A etapa é necessária para que, depois, a licitação seja efetuada e, por fim, a obra. No momento, não há um cronograma para as etapas.