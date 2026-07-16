Projeto escolar em Caxias do Sul usa dedobol para integrar alunos e ensinar sobre a Copa do Mundo

Estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental ao segundo ano do Ensino Médio. Leandro Moré / RBS TV

Enquanto Argentina e Espanha se preparam para decidir a Copa do Mundo no próximo domingo (19), em Caxias do Sul o clima de Mundial também tomou conta das salas de aula — mas de um jeito diferente. Na Caminho Rede de Ensino, estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental ao segundo ano do Ensino Médio participam de um projeto multidisciplinar que une esporte, cultura e aprendizado e tem como ponto alto um campeonato de dedobol.

Conhecido também como futebol de pregos, o dedobol é um jogo de tabuleiro que simula uma partida de futebol. O objetivo é conduzir a bola até o gol adversário com petelecos, desviando dos pinos que representam os jogadores. Além da habilidade manual, a modalidade exige estratégia para criar jogadas e encontrar espaços no campo.

— A gente joga com o palitinho, que você só pode dar um toque. A estratégia é tentar tabelar, seja com as paredes ou com os jogadores, que são os preguinhos, para tentar fazer o gol — explica o estudante Pedro Henrique Schunck, de 14 anos.

Leia Mais Projeto da policlínica é oficialmente engavetado pela prefeitura de Caxias

Mais do que organizar partidas, o projeto levou o tema da Copa do Mundo para diferentes disciplinas. Cada turma recebeu, por sorteio, um dos países participantes do Mundial. A partir disso, os alunos pesquisaram aspectos históricos, geográficos e culturais, como moeda, idioma, costumes e participação da seleção em Copas do Mundo.

Leandro Moré / RBS TV

Nas aulas de artes, os alunos recriaram as bandeiras dos países. Depois, colocaram a criatividade em prática construindo os próprios tabuleiros de dedobol, utilizados nas partidas do campeonato interno da escola.

Segundo o professor de Educação Física Fernando Lemos, a proposta surgiu para integrar estudantes de diferentes idades e mostrar que o esporte também pode ser uma ferramenta de aprendizagem.

— A ideia do projeto surgiu para integrar do quinto ano ao Ensino Médio, de uma forma que todos pudessem participar, tanto os meninos quanto as meninas. O mais interessante foi ver eles percebendo que, se pensassem em uma diagonal ou montassem uma estratégia de jogo, conseguiriam ter mais sucesso na partida — conta.

Além da competição, os estudantes destacam os aprendizados construídos durante o projeto. Para Pedro Schunck, o processo de criação dos materiais foi tão importante quanto os jogos.

— A gente aprendeu muito a trabalhar em equipe, a montar o estádio, que envolveu muita interação e aprendizado. Foi um projeto muito legal e divertido — destaca.

Leandro Moré / RBS TV

O coordenador de Esportes da Caminho, Maicon Peruzzo, explica que o objetivo é utilizar a Copa do Mundo como tema integrador para desenvolver competências esportivas, culturais e sociais.

— Esse projeto utiliza a Copa do Mundo para promover o trabalho em equipe, a pesquisa, a criatividade e a interdisciplinaridade. Também busca desenvolver a cooperação e o respeito, relacionando esporte, história, geografia e cultura — detalha.

O envolvimento foi além dos muros da escola. A estudante Isadora Zaffonato, de 15 anos, conta que as partidas continuaram em casa e envolveram toda a família.

— Eu nunca tinha jogado, mas eu já tinha visto. Acaba sendo um jogo que tem que treinar mesmo, tem que ir jogando. Eu tenho o meu irmão mais novo que também está participando, então acaba que une a família inteira. É muito legal — conta.

As finais do Campeonato de Dedobol ocorrem nesta sexta-feira (17), na própria escola. Mais do que definir os campeões, o projeto busca mostrar que o esporte pode aproximar pessoas e servir como ferramenta para ensinar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. Para o estudante Vinícius Klóss, de 10 anos, a experiência pode ser resumida em uma palavra: