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Projeto escolar em Caxias do Sul usa dedobol para integrar alunos e ensinar sobre a Copa do Mundo

Iniciativa pedagógica transforma a paixão pelo futebol em ferramenta para ensinar história, geografia, cultura, idiomas e trabalho em equipe

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Maria Eduarda Panizzi

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