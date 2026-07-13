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Sem aulas, sem provas 
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Projeto de educação alternativa em Guaporé se torna escola de Educação Infantil; saiba como o ensino irá funcionar

Cidade Escola Ayni recebeu, no início de julho, a certificação do Conselho Municipal de Educação para atuar. Por 10 anos, espaço funcionou como contraturno escolar. Matrículas estão abertas para famílias da cidade

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