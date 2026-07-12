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Notícia

Procura por cuidadores de idosos cresce em Caxias do Sul, mas faltam profissionais

Apesar do aumento na busca por qualificação nessa área, ainda há escassez de profissionais no mercado. Um dos maiores desafios é encontrar pessoas com paciência e empatia para lidar com os pacientes 

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Renata Oliveira Silva

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