Geral

Mandato 2023-2028
Notícia

Processo para escolha de conselheiros tutelares suplentes é aberto em Caxias do Sul

Inscrição é gratuita e ocorre até o dia 22, na sede do Comdica. Seleção inclui prova escrita, avaliação psicológica e eleição, em setembro

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Luca Roth

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