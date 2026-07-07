Processo para escolha de conselheiros tutelares suplentes é aberto em Caxias do Sul

Dos 13 que compõem o cadastro de suplentes, apenas dois estão aptos a assumir a função. Porthus Junior / Agencia RBS

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdica) abriu um processo de escolha suplementar para formação de cadastro de suplentes do Conselho Tutelar de Caxias do Sul. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial do Município.

O Conselho Tutelar possui 10 membros titulares, eleitos em 2023 e com mandato em andamento até 2028. Eles são divididos entre as unidades Norte e Sul. De acordo com o Comdica, dos 13 que compõem o cadastro de suplentes, apenas dois estão aptos a assumir a função.

A inscrição para o processo é gratuita e ocorre até o dia 22. O candidato precisa preencher uma ficha, disponível no site da prefeitura, e entregá-la na sede do Comdica, no Centro de Cultura Ordovás. O local receberá os interessados de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

A remuneração do conselheiro tutelar atualmente é de R$ 6.916,57 para uma carga horária de 40 horas, além de escalas de plantão de sobreaviso.

— Desde a última eleição, alguns conselheiros se exoneraram ou foram exonerados e essa lista de suplentes foi se esgotando até chegarmos no limite mínimo pela legislação de dois suplentes. Por isso temos que fazer a eleição — justifica a presidente do Comdica, Ana Maria Franchi Pincolini.

O candidato deverá apresentar documentos como certidões negativas e comprovações de conclusão do Ensino Médio e de atuação por, no mínimo, um ano diretamente na área de atendimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Após terem as candidaturas homologadas pelo Comdica, os inscritos participarão de um curso de capacitação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as atribuições da função e outras normas previstas em lei.

O processo inclui prova escrita, avaliação psicológica e a eleição dos concorrentes à suplência, prevista para setembro. O edital completo pode ser acessado aqui.

Principais datas do cronograma