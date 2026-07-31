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Primeira edição do Troca Solidária de agosto ocorre neste sábado, em Caxias

No mês anterior, a ação arrecadou 96 toneladas de resíduos e distribuiu 24 toneladas de alimentos para três mil pessoas

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Augusto Martins

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