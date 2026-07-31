Primeira edição do Troca Solidária de agosto ocorre neste sábado, em Caxias

A primeira edição do mês de agosto do Troca Solidária ocorre neste sábado (1º), em diversas localidades de Caxias do Sul. O programa realiza a doação de 1 quilo de hortifrutigranjeiros da estação a cada 4 quilos de resíduos seletivos doados.
Em julho, cerca de 96 toneladas de resíduos seletivos foram arrecadados, resultando na doação de aproximadamente 24 toneladas de alimentos para 3 mil pessoas.
Até o momento, o projeto já soma, neste ano, mais de 759 toneladas de detritos arrecadados e 189 toneladas de alimentos entregues para mais de 25 mil pessoas.
Confira os bairros e horários:
- 8h às 9h – Tijuca: Rua Antônio Hofman, esquina com Rua Antônio Rossato.
- 8h às 9h – Serrano: Rua Olinda Blauth.
- 10h às 11h – Vale da Esperança/Reolon: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).
- 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.
- 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.
- 14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.
- 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).
- 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.
- 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.
- 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário).