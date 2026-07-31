Primeira edição do Troca Solidária de agosto ocorre neste sábado, em Caxias

No ano, já são mais de 759 toneladas de detritos arrecadados e 189 toneladas de alimentos entregues. André Vidmann / Codeca

A primeira edição do mês de agosto do Troca Solidária ocorre neste sábado (1º), em diversas localidades de Caxias do Sul. O programa realiza a doação de 1 quilo de hortifrutigranjeiros da estação a cada 4 quilos de resíduos seletivos doados.

Em julho, cerca de 96 toneladas de resíduos seletivos foram arrecadados, resultando na doação de aproximadamente 24 toneladas de alimentos para 3 mil pessoas.

Até o momento, o projeto já soma, neste ano, mais de 759 toneladas de detritos arrecadados e 189 toneladas de alimentos entregues para mais de 25 mil pessoas.

Confira os bairros e horários: