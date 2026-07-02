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Criador reencontra obra-prima
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Presença dos filhos e coral: saiba como será a cerimônia de deposição das cinzas de Aldo Locatelli na Igreja de São Pelegrino, em Caxias

Missa de Exéquias será realizada no dia 1º de agosto, às 17h, reunindo familiares, autoridades e comunidade. Programação da homenagem também lembrará Maria Mercedes Biancheri Locatelli, esposa do artista

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Pablo Ribeiro

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