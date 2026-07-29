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Prefeituras de Caxias do Sul e Flores da Cunha estudam decretar situação de emergência após temporais

Em Caxias, o levantamento da Defesa Civil aponta para 333 residências atingidas e 27 famílias fora de casa

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