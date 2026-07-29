Prefeituras de Caxias do Sul e Flores da Cunha estudam decretar situação de emergência após temporais

Lateral da Igreja Santa Juliana caiu com a força do temporal. Neimar De Cesero / Agência RBS

As prefeituras de Caxias do Sul e de Flores da Cunha estudam decretar situação de emergência após os danos provocados pelos temporais dos dois últimos dias.

Em Caxias, o levantamento da Defesa Civil aponta para 333 residências atingidas, 56 árvores recolhidas e 11 pontos de pequenos deslizamentos de terra. Ao todo, 27 famílias estão fora de casa. Destas, seis tiveram os imóveis interditados e 21 estão desalojadas — ou seja, poderão voltar após os reparos. Segundo a prefeitura, os moradores afetados se acomodaram em casas de parentes.

Os dados foram compartilhados com as autoridades em uma reunião na tarde desta quarta-feira (29), no Centro Integrado de Operações (CIOp). Após a finalização do relatório, a Defesa Civil tem até 10 dias para cadastrar nos sistemas dos governos federal e estadual.

— Solicitamos ao grupo (formado por secretarias municipais e Defesa Civil) para que fizesse o levantamento o mais rápido possível de todos os acontecimentos, com vistas à possibilidade de decretarmos o estado de emergência. Então, logo que tenhamos esse levantamento em mãos, a gente vai avaliar a possibilidade do decreto de emergência — sinalizou o prefeito Adiló Didomenico.

Em Flores da Cunha, o principal impacto foi registrado na noite de terça-feira (28), no distrito de Mato Perso. O temporal de granizo derrubou parte da estrutura da Igreja Santa Juliana e destelhou a Escola Municipal Antônio de Souza Neto.

O salão da comunidade, a subprefeitura e a unidade básica de saúde também foram afetados. Prejuízos em casas, empresas e parreirais ainda estão sendo contabilizados nesta quarta-feira. Com relação às aulas, estão sendo avaliadas as alternativas para o atendimento dos estudantes após o recesso escolar.