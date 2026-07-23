Prefeitura e MP firmam acordo para escolha da nova gestão do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado

Hospital Arcanjo São Miguel é o único de Gramado e atende também a pacientes de outros municípios da região com serviços como o de hemodiálise Bruno Stoltz / Divulgação

O impasse envolvendo a contratação da nova empresa gestora para o Hospital Arcanjo São Miguel (HASM), em Gramado, chegou ao fim. Após sete meses de negociações, a prefeitura e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) firmaram um acordo, no início desta semana, que prevê uma nova licitação para administrar o hospital e a liberação de recursos para obras no centro cirúrgico e na implantação do serviço de hemodiálise.

Conforme o acordo, que foi assinado na segunda-feira (20), o modelo de licitação utilizada será a da Lei de Licitações, e não mais o modelo voltado para Organizações Sociais de Saúde (Lei n.º 9.637/98). Com o ajuste, o certame licitatório, que estava suspenso, foi revogado na última quarta-feira (22) e um novo chamamento público será feito pela prefeitura em até 45 dias.

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Conforme o promotor de Justiça Max Guazzelli, que esteve à frente das negociações, o objetivo é garantir mais transparência ao processo licitatório. No novo modelo, constarão os valores elencados de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) a serem mensalmente ser repassados para a futura gestora. O acordo prevê ainda o imediato repasse de valores ao hospital para reformas do centro cirúrgico e da implantação do centro de hemodiálise.

— São valores milionários que haviam sido repassados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/RS) e que estavam depositados, desde meados de dezembro de 2025, na conta do Fundo Municipal de Saúde — destaca o promotor.

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Os valores repassados pela SES, citados pelo promotor, são de mais de R$1,7 milhão para a execução das obras de reforma (o município entrará com contrapartida de R$ 1,5 milhão), e de R$ 2,1 milhões para manutenção do serviço de hemodiálise, que atende também a outros municípios da região.

Também foi acordada a abertura de uma conta provisão, em nome do Município de Gramado, para a garantia de eventual condenação trabalhista decorrente de responsabilização subsidiária e/ou solidária, decorrentes do futuro contrato de gestão. Nesta conta serão depositados pela prefeitura R$ 50 mil mensais, até atingir o teto de R$ 1 milhão.

Por fim, também será criado o Fundo de Reserva Técnico para Eventualidades e Manutenções Críticas e de Margem de Segurança, com o aporte mensal de R$ 200 mil que cessarão ao atingir o valor de R$ 2 milhões.

— Esses recursos serão essenciais, por exemplo, para reforma ou substituição de aparelhos caros, elevadores etc., o que será gerenciado por uma Comissão de Acompanhamento do Contrato, cujos servidores membros já foram elencados de comum acordo entre MP e município — explica Max Guazzelli, acrescentando que é fundamental que o MP manterá "atenção máxima" ao processo licitatório em todas as suas etapas.

Relembre o caso

O motivo da ação, de acordo com o Ministério Público (MP), seriam irregularidades previstas no contrato, como o teto insuficiente para o custeio da instituição. O edital fixou o teto financeiro mensal de R$ 4,9 milhões, enquanto um estudo técnico elaborado por consultoria contratada pelo próprio município, e destacado pelo MP na ação, indicaria que a operação sustentável do hospital exige uma receita mensal aproximada de R$ 5,1 milhões.

Já era o segundo chamamento público para contratar uma gestora para o Hospital Arcanjo São Miguel. Em fevereiro, o primeiro edital foi revogado pelo município de Gramado, após divulgação de vencedor. Na ocasião, o Ministério Público (MP) apontou vícios no processo. Ou seja, falhas ou irregularidades que podem comprometer a validade do processo.

No processo, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), o mesmo que administrava as UPAs de Caxias do Sul à época, tinha sido o vencedor. De acordo com o MP, a empresa foi a única habilitada para assinar o contrato. O Grupo Ana Nery também estava na concorrência do edital.

As exigências do edital, de acordo com o MP, teriam impedido o princípio da concorrência. Entre elas, o prazo para apresentação de documentos e propostas entre 26 de dezembro e 7 de janeiro, coincidindo com o período de festividades de final de ano e a ilegalidade da exigência de visita técnica obrigatória como condição de habilitação, sem a possibilidade de substituição por declaração de responsável técnico, o que também restringiria indevidamente a participação.