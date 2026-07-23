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Prefeitura e MP firmam acordo para escolha da nova gestão do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado

Documento também garante liberação de recursos para obras no centro cirúrgico e para implantação do serviço de hemodiálise

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Andrei Andrade

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