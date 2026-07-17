Prefeitura de Gramado abre licitação para definir empresa que reformará os pórticos da cidade

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Gramado publicou, nesta sexta-feira (17), o processo licitatório para definir a empresa que reformará os pórticos da ERS-115 e da ERS-235. O valor total para a obra será de R$ 609,1 mil, sendo R$ 389,8 mil do governo federal e o restante de contrapartida do município.

Segundo a prefeitura, um acidente no dia 6 de abril envolvendo a estrutura da RS-235 fez com que o projeto precisasse ser readequado e encaminhado novamente ao Ministério do Turismo, que é responsável pelo repasse de recursos.

Nos próximos dias, a prefeitura prevê instalar banners nos vãos do pórtico da RS-235, com a identidade ‘Gramado – Feita de Histórias’, com o objetivo de minimizar o impacto visual durante as obras.

As obras em detalhes

Pórtico na RS-235, via Nova Petrópolis

Reforço de sustentação: serão implantadas duas novas sapatas de fundação em concreto armado e dois novos pilares verticais para redistribuir o peso da cobertura e dar estabilidade ao pórtico.

serão implantadas duas novas sapatas de fundação em concreto armado e dois novos pilares verticais para redistribuir o peso da cobertura e dar estabilidade ao pórtico. Paredes: as paredes de tijolos maciços afetadas serão refeitas com técnicas de travamento mecânico.

as paredes de tijolos maciços afetadas serão refeitas com técnicas de travamento mecânico. Cobertura: o telhado colonial passará por substituição dos elementos de madeira danificados e recomposição das telhas cerâmicas.

o telhado colonial passará por substituição dos elementos de madeira danificados e recomposição das telhas cerâmicas. Segurança na fachada: o tradicional revestimento rústico de pedras de basalto irregular será reposto, nos locais afetados. As pedras receberão um sistema de fixação reforçado por grampos metálicos de ancoragem (inserts) fixados com chumbador químico. Além disso, a rede elétrica será refeita, para atender as normas vigentes.



Pórtico da RS-115, via Várzea Grande

Aplicação de uma impermeabilização nos banheiros públicos , para evitar a infiltração no local.

, para evitar a infiltração no local. Substituição de madeiras deterioradas.

Revisão da cobertura e forros, com substituição de peças danificadas.

Substituição da rede elétrica para atender as normas vigentes.

para atender as normas vigentes. Pintura do pórtico e dos banheiros.