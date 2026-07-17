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Prefeitura de Gramado abre licitação para definir empresa que reformará os pórticos da cidade

O valor total para a obra será de R$ 609,1 mil, com destinação de recursos do governo federal

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