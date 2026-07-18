Prefeitura de Farroupilha abre inscrições para curso preparatório voltado a jovens que buscam o primeiro emprego

Com o intuito de preparar os jovens para o mercado de trabalho, a Secretaria de Habitação e Assistência Social de Farroupilha abriu as inscrições para o curso gratuito "Preparando-se para o Primeiro Emprego". São 20 vagas destinadas a adolescentes a partir de 14 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental.

A atividade será realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), no bairro Industrial. As inscrições devem ser realizadas diretamente no espaço, localizado na Rua Antonio Benvenutti, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para menores de 18 anos, é obrigatória a presença de um responsável legal no ato da matrícula.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar documento de identidade; CPF; comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

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Conforme a secretária Anita Maioli Pasqual, o curso possui 40 horas de duração e será realizado entre os dias 11 de agosto e 8 de setembro, com aulas às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h30min às 21h30min. Durante a formação, os participantes terão acesso a conteúdos voltados ao desenvolvimento profissional, como:

apresentação pessoal, postura ética, responsabilidade, comprometimento, elaboração de currículo, técnicas de entrevista, comunicação, desenvolvimento de competências comportamentais, estratégias para busca de oportunidades de trabalho, programas de estágio e jovem aprendiz, além de um módulo de introdução à inteligência artificial aplicada ao mundo do trabalho.

A iniciativa integra o programa Movimenta Comércio, desenvolvido pelo Senac Farroupilha, e busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional e inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (54) 99980-5101 e (54) 2131-5327.