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Prefeitura de Farroupilha abre inscrições para curso preparatório voltado a jovens que buscam o primeiro emprego

São 20 vagas gratuitas para adolescentes a partir dos 14 anos. Veja os requisitos e como participar 

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