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Prefeitura de Caxias vai abrir neste sábado para atender contribuintes que querem acertar as contas com o município

Programa de Recuperação Fiscal já arrecadou pouco mais de R$ 7 milhões em mais de 3 mil atendimentos

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Marcos Cardoso

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