Vistoria aponta que ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã se movimentou após chuva; trânsito está interrompido

Lado de Bento Gonçalves. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Uma vistoria realizada na manhã desta sexta-feira (24) constatou que a ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã, sobre o Rio das Antas, teve uma movimentação de 20 centímetros em um dos tabuleiros. A travessia, que tem acesso pela RS-431, está interrompida desde a noite de terça-feira (21).

Conforme nota da prefeitura de Cotiporã, foi durante uma inspeção e trabalho de remoção de materiais acumulados na estrutura que uma equipe percebeu a avaria. Dessa forma, a ponte permanecerá totalmente interditada. A movimentação foi constatada no lado de Bento Gonçalves.

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Segundo o engenheiro civil Jefferson Restelli, de Cotiporã, ainda não é possível apontar a causa exata do problema, mas há algumas hipóteses em análise, entre elas o deslocamento dos amortecedores instalados sob a ponte ou de componentes responsáveis pela fixação da estrutura.

Agora, equipes de engenharia dos dois municípios darão continuidade às avaliações técnicas para definir as intervenções necessárias. O trabalho depende da redução do nível do rio, que permitirá uma inspeção completa da estrutura. Um engenheiro especializado em pontes deve chegar ao município ainda nesta sexta-feira ou no início da próxima semana para realizar uma avaliação detalhada.

Neste momento, não há previsão para a liberação da travessia. Como rotas alternativas, os motoristas devem utilizar a BR-470 ou o acesso Cotiporã-Dois Lajeados, que permanece liberado para o tráfego.

A defesa civil também intensificou as medidas de isolamento da área. Máquinas e patrolas estão sendo utilizadas para reforçar os bloqueios, com a colocação de grandes pedras nas vias de acesso, a fim de impedir que moradores tentem atravessar o local e coloquem a própria segurança em risco.

A atual ponte na ligação entre os municípios foi inaugurada em 28 de dezembro de 2024 após a antiga estrutura ter sido levada pela cheia do Rio das Antas na tragédia climática de maio daquele ano. Mesmo assim, a estrutura, que tem acesso pela RS-431, sofre constantemente com cheias do rio.

Engenheiro diz que "obra foi emergencial"

Na época, a obra recebeu R$ 4.581.186,96, recurso repassado pela Secretaria Nacional da Proteção e da Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir do Plano de Trabalho enviado por Cotiporã. A coordenação da obra coube à empresa JB Engenharia, sob o comando do engenheiro Jeferson Dal Bello.

Contatado pela reportagem, Dal Bello, informou que a empresa está dando o suporte a prefeitura de Cotiporã no plano de ação para ajuste do vão que deslocou. No entanto, reiterou ser necessário que o nível do rio baixe para uma análise mais detalhada.

O engenheiro também ressaltou que a estrutura resistiu "por conta das travas mecânicas instaladas em vista das proporção de entulhos e pedras que a atingiram a obra". Por fim, disse que a "obra foi um reestabelecimento emergencial, e que mais uma vez se mostra a urgência de uma solução definitiva".