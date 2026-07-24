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Vistoria aponta que ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã se movimentou após chuva; trânsito está interrompido

Não há previsão para a liberação da travessia. A atual estrutura foi inaugurada em 2024, após a antiga ter sido levada pela cheia de maio daquele ano

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Marcos Cardoso

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