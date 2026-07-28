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Chuva no RS
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Polícia Rodoviária Federal orienta motoristas a evitarem deslocamentos não essenciais em rodovias da Serra

Medida pretende preservar a segurança de condutores principalmente na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis 

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