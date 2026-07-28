Polícia Rodoviária Federal orienta motoristas a evitarem deslocamentos não essenciais em rodovias da Serra

O volume acentuado de chuva nas últimas horas motivou um alerta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Bento Gonçalves para o trânsito nas rodovias da Serra.

Apesar do fluxo de veículos já ter reduzido, as condições meteorológicas atuais e a previsão de continuidade da chuva exigem atenção redobrada.

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Diante do cenário a PRF orienta motoristas para que evitem deslocamentos desnecessários, principalmente na BR-470, entre Bento e Veranópolis, que segue com trechos em obras.

Para os motoristas que tiverem extrema necessidade de se deslocar, a PRF reforça as seguintes recomendações: