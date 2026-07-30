Pizzarias temáticas contribuem para fazer de Gramado uma cidade contadora de histórias

Pizzaria Cara de Mau, inaugurada em 2009, deu início à tradição das experiências imersivas em Gramado Par Fotografia / divulgação

Existem passeios que fazemos em busca de uma grande história para contar. Em Gramado, e talvez isso seja uma das razões que fazem da cidade um dos principais destinos turísticos do país, cada lugar oferece um enredo diferente. Antes mesmo de os visitantes da Região das Hortênsias serem convidados a vivenciar a neve europeia, viajar no tempo até a era dos dinossauros ou embarcar numa viagem espacial, foi uma saborosa aventura no fundo do mar que deu asas à imaginação empreendedora.

Em 2009, inspirado pelo sucesso da franquia Piratas do Caribe no cinema, o empresário Deoclides Dalateia, que desde os anos 1980 administrava a pizzaria Scur, lançou a Cara de Mau, apostando no imaginário das embarcações piratas e dos vilões dos mares. Desde o início, a intenção foi ser mais do que uma pizzaria com decoração temática, oferecendo uma experiência imersiva completa, em que os garçons, caracterizados como piratas, protagonizam o espetáculo.

-Já disseram que a Cara de Mau representou a segunda virada de chave no turismo em Gramado, após o sucesso dos fondues nos anos 1990. Foi uma quebra de paradigma, sem dúvidas. O que havia antes era um modelo em que o garçom era aquela pessoa muito bem alinhada, com o paninho por cima do braço, e aqui ele tinha de praticamente desaprender tudo o que ele sabia. Hoje chove gente a cada seleção querendo ser pirata, mas no início foi difícil montar uma equipe - destaca o gerente de marketing da pizzaria, Ricardo Wingert.

Garçons caracterizados como piratas comandam o show na Cara de Mau Divulgação / Divulgação

O gerente administrativo da Cara de Mau, Jorge Mattos, atribui à liberdade criativa dada à equipe um dos pilares do sucesso da iniciativa:

- Nunca existiu qualquer imposição. A própria parte do show e do entretenimento durante o rodízio surgiu por parte dos nossos piratas. Não foi um modelo de negócio de cima para baixo, mas sim de dentro para fora, o que faz toda a diferença. É muito legal ver como cada garçom monta o seu próprio personagem, adicionando algum adereço e se divertindo à medida que vai assimilando a nossa cultura.

"GRAMADO ASSUMIU O POSICIONAMENTO DE SER UMA CIDADE FEITA DE HISTÓRIAS"

O exemplo da Cara de Mau abriu caminho para que outras pizzarias surgissem apostando na combinação entre pizza e imaginação. Uma das experiências mais bem sucedidas foi a da Hector, investindo num universo que encanta diversas gerações: a das escolas de magia. A ideia, segundo conta um dos diretores da marca, Will Weber, é mostrar que histórias fantásticas não precisam ser necessariamente importadas do universo da Disney ou de qualquer outro estúdio internacional. Assim como Mônica está para Mickey, o mago Hector está para Harry Potter. Para isso, um dos maiores desafios se dá na hora de formar a equipe. Ou, melhor dizendo, o elenco.

Hector Studios / divulgação

- A gente não tem um departamento de Recursos Humanos que seleciona uma equipe, mas sim um departamento de elenco e cultura responsável por captar nosso elenco. Foi pensando na melhor forma de escolher nossos duendes, elfos, aprendizes, que surgiu o evento Colaborador Mágico. É um workshop em que as pessoas se inscrevem gratuitamente para passar um dia conosco aprendendo sobre a cultura da Hector, e isso ajuda muito porque só fica quem se identifica. Para uma pessoa que a vida toda trabalhou de outra maneira, às vezes não faz sentido a nossa proposta _ explica Weber.

Asdrúbal é um dos carismáticos personagens da Hector Pizzaria Hector Studios / divulgação

O empresário atribui parte do sucesso da operação, que hoje conta também com o bar Castelo de Gelo e os restaurantes Ferrovia Secreta e Era do Fogo, à vocação de Gramado de ser uma cidade “contadora de histórias”:

_ Gramado tem esse diferencial que facilita muito, que é ter assumido o posicionamento de ser uma cidade feita de histórias e ser uma cidade que conta muitas histórias. Não precisa ser um parque ou um restaurante temático, pode ser apenas uma cafeteria em que a pessoa entra e é recebida por um personagem, um restaurante em que o prato tem um nome diferente, tudo isso vai transformando o turista num caçador de histórias. Essa magia transforma as pessoas que estão aqui, que passam a achar bárbaro experimentar um ambiente diferente em cada lugar que elas entram e a achar isso bárbaro.

A pizzaria que parece ter saído de um roteiro de ficção

O vilão Fome Noturna é um dos personagens que fazem sucesso na Heróis da Pizza, que desde 2023 anima os clientes em Gramado Divulgação / Divulgação

Falando em magia, parece até ter sido num passe de mágica que o empresário Kaio Poffo transformou um delivery cujo investimento inicial foi inferior a R$ 20 mil, em Balneário Camboriú, numa das mais bem sucedidas pizzarias da região Sul. A mágica, porém, se explica em uma única palavra que tem tudo a ver com Gramado, cidade que recebeu, em 2023, a primeira unidade da Heróis da Pizza fora de Santa Catarina: criatividade.

_ Eu tinha R$ 2 mil na conta e pedi um empréstimo de R$ 16 mil para abrir o negócio. Pensando em como chamar a atenção do cliente, tive a ideia de me fantasiar de Batman e sair distribuindo panfletos. E foi dando certo. Logo consegui mudar para um delivery maior, depois o primeiro rodízio, até abrir a filial em Florianópolis e, finalmente, em Gramado - conta o empresário, que investiu R$ 7,5 milhões na filial das Hortênsias.

Unidade da Heróis da Pizza em Gramado recebeu investimento de R$ 7,5 milhões Divulgação / Divulgação

Se no início a fantasia de super-herói era só um chamariz para atrair a clientela, com o tempo o apelo visual foi elevado a ingrediente principal na receita do sucesso da pizzaria. Para o empresário, contudo, é importante para qualquer empreendedor, ao escolher investir em uma cidade turística como Gramado, saber que cada viajante está atrás de uma vivência diferente, e que nem sempre o que ele procura é diversão. Mas quando for esta a intenção, é preciso estar pronto para oferecer aquilo com excelência: