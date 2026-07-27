Pipa Pórtico de Bento Gonçalves passará por revitalização; obras irão bloquear o trânsito no acesso à cidade 

Monumento é considerado um dos principais cartões postais da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

O monumento da Pipa Pórtico, no acesso principal a Bento Gonçalves, será revitalizado. A previsão é de que as obras se iniciem nos próximos dias e tenham prazo de execução de três meses. Durante esse período, estão programados bloqueios no trânsito no local. Os dias de alteração no fluxo de veículos não foram informados pela prefeitura.

A ordem de início dos trabalhos foi assinada pelo prefeito em exercício, Anderson Zanella. Entre as ações previstas, estão limpeza, recuperação do concreto, tratamento das armaduras, recomposição das áreas deterioradas, aplicação de pintura com hidrofugante (substância que repele a água) e reinstalação do sistema elétrico.

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