Pipa Pórtico de Bento Gonçalves passará por revitalização; obras irão bloquear o trânsito no acesso à cidade 

O monumento da Pipa Pórtico, no acesso principal a Bento Gonçalves, será revitalizado. A previsão é de que as obras se iniciem nos próximos dias e tenham prazo de execução de três meses. Durante esse período, estão programados bloqueios no trânsito no local. Os dias de alteração no fluxo de veículos não foram informados pela prefeitura.
A ordem de início dos trabalhos foi assinada pelo prefeito em exercício, Anderson Zanella. Entre as ações previstas, estão limpeza, recuperação do concreto, tratamento das armaduras, recomposição das áreas deterioradas, aplicação de pintura com hidrofugante (substância que repele a água) e reinstalação do sistema elétrico.
Na última semana, começou a substituição da iluminação do entorno por luminárias de LED. Ao todo, 70 lâmpadas serão trocadas. No total, as obras de revitalização irão custar R$ 425 mil, advindos de uma emenda parlamentar.