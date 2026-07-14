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Pintura das faixas elevadas na BR-116, em Caxias do Sul, deve ser concluída nesta terça-feira

Obra em frente à sede da PRF entra na fase final; chefe da corporação afirma que estrutura deve garantir mais segurança para pedestres, agentes e usuários da rodovia

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Pablo Ribeiro

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