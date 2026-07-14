Pintura das faixas elevadas na BR-116, em Caxias do Sul, deve ser concluída nesta terça-feira

As estruturas foram implantadas nos dois sentidos da rodovia, no km 147. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

A pintura das duas faixas elevadas instaladas na BR-116, em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caxias do Sul, deve ser concluída nesta terça-feira (14). A informação é do chefe da PRF no município, Jonatas Josué Nery. As estruturas foram implantadas nos dois sentidos da rodovia, no km 147, após solicitação da corporação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

De acordo com Nery, a execução da obra foi finalizada pelo Dnit na segunda-feira (13), restando apenas a pintura da sinalização horizontal. Na manhã desta terça, a equipe responsável pelo serviço já estava no local para concluir a etapa final.

As faixas elevadas foram instaladas com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos no trecho e aumentar a segurança dos pedestres que atravessam a rodovia. A medida atende a uma demanda de moradores da região, usuários do posto policial e dos próprios agentes.

Segundo Nery, havia relatos frequentes de dificuldades na travessia, principalmente de pessoas que utilizam o ponto de ônibus localizado nas proximidades:

— É uma obra simples, mas que vai fazer com que haja condições mais seguras de travessia para pedestres. As pessoas chegavam até a unidade muitas vezes reclamando da falta de respeito dos condutores com relação à faixa de pedestres e da dificuldade da travessia para chegar até o ponto de ônibus.

O chefe da PRF também afirma que as estruturas devem contribuir para o trabalho de fiscalização no local, principalmente nos períodos de menor movimento, quando veículos trafegavam em velocidades elevadas em frente à unidade.

Conforme o chefe da PRF, a instalação das faixas elevadas gerou críticas de motoristas pelo receio de aumento dos congestionamentos em um dos pontos mais movimentados da BR-116 no perímetro urbano de Caxias do Sul. Nery reconhece que a estrutura representa um novo ponto de redução de velocidade, mas afirma que a retenção de veículos no local não será causada diretamente pelas lombadas.

— Tenho ouvido críticas e concordo com praticamente todas elas, que é mais um ponto de lentidão na já caótica BR-116. Mas quando o fluxo para na frente da unidade da PRF não é devido a essa lombada, é devido ao semáforo logo abaixo do nosso posto de fiscalização — acredita.

Segundo ele, o trecho urbano entre a região de Ana Rech e a rótula da Avenida São Leopoldo já possui diversos pontos de parada, principalmente por conta da quantidade de semáforos: