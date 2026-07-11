Oficina de voluntariado em desastres da Defesa Civil de Caxias tem inscrições abertas

Objetivo é organizar e estruturar a atuação de voluntários diante de situações de emergência. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Defesa Civil de Caxias do Sul fará, na próxima quarta-feira (15), às 19h, uma oficina de voluntariado em desastres. Será no auditório da prefeitura e a participação é gratuita, mediante inscrição por meio deste site. As vagas são limitadas.

A atividade integra as ações de implementação do Plano de Contingência do município. O objetivo é organizar e estruturar a atuação de voluntários antes, durante e depois de situações de emergência de qualquer natureza.

O público-alvo do encontro são instituições que já desenvolvem ações de voluntariado, como escoteiros, grupos de igreja e ONGs. As organizações participantes serão convidadas a integrar o Comitê de Gestão de Voluntariado em Desastres, que terá duração inicial de 12 meses e será presidido pela Defesa Civil de Caxias.

O Plano de Contingência de Caxias do Sul é desenvolvido pela prefeitura após as chuvas de 2024 e busca fortalecer a capacidade de prevenção, preparação e resposta diante de eventos extremos.

O trabalho conta com recursos de parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). A Hopeful, empresa especializada em gestão de desastres, foi contratada.

Serviço