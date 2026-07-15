Obras para troca de galeria no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, causam mudanças no trânsito entre quinta e sexta 

Local será sinalizado para motoristas que circularem no local. Deivid Ilha / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Uma nova fase das obras de infraestrutura viária no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, começa nesta quinta-feira (16). O trecho que estará em serviço compreende a Avenida Alexandre Rizzo com a esquina da Rua Ernesta Coleoni.

No local será feita a substituição da antiga galeria de drenagem. A intervenção será executada pela empresa Pelotense. Para isso, alterações no trânsito serão adotadas temporariamente.

O acesso à Rua Sol Nascente para a Avenida Alexandre Rizzo, no sentido bairro-Centro, ficará bloqueado durante a obra. A previsão é que a mudança se estenda até sexta-feira (18).

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Os motoristas que transitam pela Rua Cristiano Ramos e precisarem acessar a Avenida Alexandre Rizzo devem usar o desvio pela Rua João Paim da Silva, seguindo até a Rua Ernesta Coleoni. Ali será possível retornar à Avenida após o trecho de obras. Já o trânsito na Avenida Alexandre Rizzo não terá mudanças.

Essa obra integra um conjunto de melhorias que já atingiu 75% de conclusão. Segundo o secretário de Obras, Lucas Suzin, essa etapa é considerada decisiva, tendo em vista a necessidade de garantir a capacidade de drenagem das galerias.







