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Notícia

Obras para troca de galeria no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, causam mudanças no trânsito entre quinta e sexta 

Intervenção envolve a substituição da galeria de drenagem e bloqueio temporário do acesso à Rua Sol Nascente

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