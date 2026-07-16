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Obra do Samae irá interromper abastecimento de água em quatro bairros de Caxias do Sul

Ações ocorrem na manhã da sexta-feira (17), com impacto nos bairros Primeiro de Maio, Madureira, Jardim América e Universitário. Fornecimento de água será regularizado no mesmo dia 

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