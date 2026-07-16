Obra do Samae irá interromper abastecimento de água em quatro bairros de Caxias do Sul

Moradores dos bairros Primeiro de Maio, Madureira, Jardim América e Universitário devem ficar atentos na manhã da sexta-feira (17). Isso porque o abastecimento de água nessas localidades será interrompido pelo Samae.

A suspensão ocorre por conta do conserto de uma peça da adutora da casa de bombas, localizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Borges de Medeiros.

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Os trabalhos começarão às 8h30min e serão encerados por volta das 11h. Nesse período, o abastecimento será totalmente interrompido nos bairros Primeiro de Maio, Madureira e em partes do Jardim América e do Universitário.







