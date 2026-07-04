Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 4/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Daniel Francisco Bavaresco, 83. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério da Comunidade Lajeadinho, em Veranópolis.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Benta Barcellos Pires, 98. Cremada neste sábado (4), no Memorial Crematório São José.
- Helio Gonçalves da Fonseca, 76. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal.
- Ruy Rodrigues Barboza, 83. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Manoel Francisco de Souza Petrocelli, 67. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Maria Panassol Seco, 79. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Municipal de Campestre da Serra.
- Maria Stangherlin Perassolo, 88. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério do Bairro São Caetano.
- Remy Sebben, 79. Cremado nesta sexta-feira (3), no Memorial Crematório São José.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Ibanor Luis Buttelli, 62. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
- Odilla Therezinha Capellari, 95. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Diamantina Francisca da Silveira, 96. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério da Capela Boa Vista.
- Almedurino Kellermann Gonçalves, 86. Sepultado neste sábado (4), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Anna Antonioli, 72. Sepultada neste sábado (4), no Cemitério Municipal São Francisco.