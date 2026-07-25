Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 25/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José - (54) 3451-2280
- Antonio Manfron, 64. Sepultado ontem, no Cemitério Municipal João Rombaldi - Tapejara.
- Ivonete Somensi Juver, 56. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal Central.
- Luiz Antonio Glanert, 70. Sepultado ontem, no Cemitério da Comunidade - Santa Barbara São Valentin do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Agenor Pereira da Silva, 92. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Ermindo Pasqualon, 76. Sepultado ontem, no Cemitério Santa Catarina.
- Marilene Costa de Jesus, 55. Velório na Sala 01 das Capelas Cristo Redentor de Caxias do Sul. Sepultamento hoje, às 9h, no Cemitério Santos Anjos - Caxias do Sul.
- Sabrina Acuna Pereira, 45. Sepultada ontem, no Cemitério do Rosário II.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Belkis Jenny Grivot de Carvalho, 85. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- James Eduardo Steffen, 53. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Maria Helena Moreira, 67. Sepultada ontem, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Paulina Canuto Matte, 98. Sepultada ontem, no Cemitério de São Paulo da 4ª Légua.
- Uri Antonio Guizzo, 92. Sepultado ontem, no Cemitério de Galópolis.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Maria de Lurdes Marcantônio Muricy, 102. Sepultada ontem, no Cemitério Santa Clara.
CANELA
Funerária Divina Paz - (54) 3278-0302
- Juvenil Cândido Ramos, 84. Velório na Capela do Bairro São Lucas. Sepultamento hoje, às 8h30, no Cemitério do Caracol.