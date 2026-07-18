Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 18/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José - (54) 3452-1660
- Odette Sperotto Confortin, 91. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Ary Pizzoli, 86. Sepultado ontem, no Cemitério do Rosário II.
- Carlos Antonio Renon, 60. Sepultado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul
- Cesar Luiz da Costa, 73. Sepultado ontem, no Cemitério Santos Anjos - Caxias do Sul.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Adão Salvador dos Passos, 84. Sepultado ontem, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Antonio Carlos Boeira Paim, 78. Sepultado ontem, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Jilmar Adão Mendes, 62. Sepultado ontem, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Marli Martins Rodrigues, 86. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Honorina Mangini Lazzareti, 86. Sepultada ontem, no Cemitério da Comunidade Vigilio da 2ª Légua.
- Nauro Bossle de Andrade, 87. Sepultado ontem, no Cemitério de São José de Cazuza Ferreira.
- Cyrley Ballardim Santos, 88. Velório no Memorial São José de Caxias do Sul - Capela E. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
SÃO MARCOS
Capelas São José - (54) 3291-1559
- Maria Margarete Borges Ferreira, 63. Sepultada ontem, no Cemitério São Judas Tadeu - Tapejara.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Attillio Jose Perini, 100. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
- Valter Bernardi, 65. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.