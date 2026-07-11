Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 11/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Vanio João Tasca, 77. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Jaime Abel Locatelli, 59. Cremado nesta sexta-feira (11), no Memorial Crematório São José.
- Leda Maria Frigeri Falvao, 94. Sepultada nesta sexta-feira (10), no Cemitério Parque.
- Luis Alberto Meirelles, 61. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Vanderleia Rosa, 59. Cremada nesta sexta-feira (10), no Memorial Crematório São José.
- Vitalino Recieri Stuani, 83. Sepultado neste sábado (11), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Amadeu Libardi, 90. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério da Sociedade Nossa Senhora de Lourdes.
- Evandro Luis Rodrigues Pereira, 36. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Florindo Melo Munhoz, 74. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Público Municipal.
- José Erondes da Silva, 67. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Severino Bonato, 89. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério de Galópolis.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Julio Cesar da Cas, 58. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério do Parque.
- Paulo Nelson Rufatto, 78. Cremado nesta sexta-feira (10), no Memorial Crematório São José.
- Paulo Raimundo Martingui, 76. Cremado nesta sexta-feira (10), no Memorial Crematório São José.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Artur Garate dos Santos, 13. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
- Lair de Bona Silocchi, 63. Cremada nesta sexta-feira (10), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Conceição Maria de Candido Silva, 87. Sepultada nesta sexta-feira (10), no Cemitério São Francisco.
- Maria Sueli Macedo da Silva (Sula), 78. Sepultada nesta sexta-feira (10), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Dinorá Teles da Luz, 75. Sepultada neste sábado (11), no Cemitério Municipal de Lagoa Vermelha.