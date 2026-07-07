Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 7/7

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- João Silva de Almeida, 87. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público Municipal Central.
- Márcio Tonette, 43. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Eliseu de Oliveira, 85. Sepultado nesta terça-feira (7), no Cemitério Santos Anjos.
- Guiomar Bastos Leal, 87. Sepultada nesta terça-feira (7), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Lourdes Batistin Adami, 86. Sepultada nesta terça-feira (7), no Cemitério Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Suzana Mazera da Silva, 69. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público Municipal.
- Vergilio Gomes Pereira, 77. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Santos Anjos.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- James Ferreira Borges, 39. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público Municipal.
- Luis Amado Salazar Gonzalez, 65. Cremado nesta segunda-feira (6), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Alice Becker, 82. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Martha Mangili Veronez, 90. Sepultada nesta terça-feira (7), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Olavo Cézar Rubin, 77. Sepultado nesta terça-feira (7), no Cemitério Parque.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Gessy Andre, 86. Cremada nesta segunda-feira (6), no Memorial Crematório São José.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Luiza Guarese Sandi, 88. Sepultada nesta terça-feira (7), no Cemitério Público Municipal de Flores da Cunha.