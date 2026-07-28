Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 28/7

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Hamilton Nardi Souza, 77. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Municipal de São Leopoldo.
- Maria Goreti da Silva Gomes, 67. Cremada nesta segunda-feira (27), no Memorial Crematório São José.
- Osmar Teixeira da Silveira, 78. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Rodrigo dos Santos Vieira, 44. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério do Rosário II.
- Sulema Pereira, 89. Cremada nesta segunda-feira (27), no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Eneida Monteiro Xavier, 71. Cremada nesta segunda-feira (27), no Memorial Crematório São José.
- Nila Casatto, 99. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Charles Domingos Pirovano, 77. Cremado nesta segunda-feira (27), no Memorial Crematório São José.
- Mathilde Regina Bertin Ferrazza, 95. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Rosani Moré Rodrigues, 56. Cremada nesta segunda-feira (27).
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Donadina de Barba Casagrande, 83. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público Municipal.
VACARIA
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- Ivoni Zago Faoro, 91. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Municipal Santa Clara.