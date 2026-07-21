Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 21/7

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Darci Alves Ferreira, 88. Sepultado ontem, no Cemitério dos Biriva em Capão Bonito do Sul.
- Iracema Bertotti Schmaedeke, 75. Sepultada ontem, no Cemitério Santos Anjos.
- Luiz Carlos Ebertz, 71. Sepultamento hoje, às 9h, no Cemitério Público de Caxias do Sul. Velório, às 12h, na Sala 01 das Capelas Cristo Redentor de Caxias do Sul.
- Sandra Marisa Kehl, 60. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Saul de Mattos, 71. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Espumoso.
- Teresinha Catarina Bertotti, 80. Sepultamento hoje, às 9h, no Cemitério Santos Anjos. Velório a partir das 14h, na Capela Mortuária da Igreja São Jorge - Salgado Filho.
- Thereza do Nascimento, 86. Sepultada ontem, no Cemitério São Luiz da Sexta Légua.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Avelino José Slaifer, 80. Sepultado ontem, no Cemitério de Santa Lúcia do Piaí.
- João Caetano Gil, 82. Sepultado ontem, no Cemitério próximo a localidade do Décio Ramos.
- João Sadi dos Reis, 87. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Remo Carlos Oliveira Reis, 76. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Maria de Souza Jonas, 83. Sepultada ontem, no Cemitério Santos Anjos.
- Sirlei Moraes Zenker, 82. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Armor Villa, 91. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério da comunidade de Linha Alegre Caravaggio, em Muçum.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- José Vicenzi, 79. Sepultado ontem, no Cemitério Santa Catarina - Pedras Brancas.
- Jurema Dolores Libardi, 74. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Antônio Celso Mendes, 62. Sepultamento hoje, às 11h, no Cemitério Capela do Ranchinho.