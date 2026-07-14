Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 14/7

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Edenir Melo, 49. Sepultado ontem (13), no Cemitério Santos Anjos - Caxias do Sul.
- Marcia Regina dos Santos, 60. Sepultada ontem (13), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Maria Madalena de Campos, 63. Sepultada ontem (13), no Cemitério Nossa Senhora das Graças - Caxias do Sul.
- Omar Ibanez Tempass, 82. Cremado ontem (13), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Roselaine Terezinha Giacomelli, 63. Cremada ontem (13), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Sebastiana da Silva Mattos, 86. Sepultada ontem (13), no Cemitério Novo de Ana Rech - Caxias do Sul.
- Suely Piccoli Deitos, 84. Cremada ontem (13), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Dorlei Adelar Hoff, 44. Sepultado ontem (13), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Isabella Ribeiro Ksensco, 0. Sepultada ontem (13), no Cemitério Público Municipal II - Rosário.
- Jeferson Vandré Tonato Farioli, 58. Sepultado ontem (13), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Neusa de Oliveira, 71. Sepultada ontem (13), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Anileda Luiza Basso, 84. Sepultada ontem (13), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Inelve Carmen Lovato, 74. Cremada ontem (13), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Jeverson de Castilhos, 43. Sepultado ontem (13), no Cemitério Santos Anjos.
- Vilso Nespolo, 86. Sepultado ontem (13), no Cemitério Vila Maestra.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Maximino Pasticelli, 76. Sepultado ontem (13), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
- Eno Luiz Pingat, 81. Sepultamento hoje, às 10h30, no Memorial Crematório São José.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- José Ubaldo de Lima, 80. Sepultado ontem (13), no Cemitério Santa Clara.
- Rui Antonio Pagno, 79. Sepultado ontem (13), no Cemitério Municipal de Campestre da Serra.
SÃO MARCOS
Capelas São José - (54) 3291-1559
- Santina Zanella Zucco, 90. Sepultada ontem (13), no Cemitério da Capela Santana - São Marcos - RS.