Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 31/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Luiz Debiasi, 88. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério da Comunidade São Paulo, Linha Paulina.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- João Batista Barbosa, 48. Cremado nesta quinta-feira (30), no Memorial Crematório São José.
- José Luiz de Lima Macedo, 68. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Anna Sartori, 88. Sepultada nesta quinta-feira (30), no Cemitério Público Municipal.
- Teresinha Ana Bohm, 80. Será sepultada nesta sexta-feira (31), no Cemitério da Linha 47, em Farroupilha.
- Juraci Guilherme do Nascimento, 78. Será sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Antonio Soarez Machado, 75. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério de Caseiros.
- Francisca Pistore Madalosso, 94. Sepultada nesta quinta-feira (30), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Francisco Orestes Cabral de Melo, 81. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério Público Municipal.
- Gilberto Lima dos Santos, 55. Cremado nesta quinta-feira (30), no Memorial Crematório São José.
- Luis Alberto de Souza, 67. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Thomas Emanuel dos Anjos de Araujo, recém-nascido. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério dos Santos Anjos.