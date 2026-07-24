Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 24/7

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Furtunato de Souza Boeira, 90. Sepultado ontem, no Cemitério Parque - Caxias do Sul.
- Jones Rubismar Cechett, 64. Sepultado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Marcelo Alvanoz, 38. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Maria dos Prazeres Santos Henrique, 89. Sepultada ontem, no Cemitério Santos Anjos da Guarda - São Joaquim - SC.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Braulio Rodrigues, 80. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Catarina Zampiron Monica, 98. Sepultada ontem, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Edgar Subtil de Oliveira, 61. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Maria Antonia Sartor Rugeri de Tomasi, 105. Sepultada ontem, no Cemitério Nossa Senhora de Lourdes.
- Maria Jose de Oliveira, 92. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Teresinha Firmina de Castilhos Bossle, 95. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Valdeci Terezinha de Melo Farias, 76. Sepultada ontem, no Cemitério São Luiz da 6ª légua.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Alba Rodrigues Ramos Borsatto, 84. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - 54 98404-4670
- Rudimar Antonio Zardo, 67. Sepultado ontem, no Cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.
CANELA
Funerária Divina Paz - (54) 3278-0302
- Olmiro Daniel Velho, 79. Cremado ontem, no Crematório Ecumênico Parque das Araucárias.