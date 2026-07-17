Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 17/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José - (54) 3452-1660
- Ana Francisca de Souza Fão, 88. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal - Bairro São Roque.
- Pedro Pellizza, 85. Sepultado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Beatriz Vargas Lacassi, 74. Sepultada ontem, no Cemitério Parque Jardim do Vale.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Miraci Jardim Maciel, 78. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Terezinha Lucia Camazzola Perini, 70. Sepultada ontem, no Cemitério São Virgílio da 6ª Légua.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Aneri Pelizzari Luciano, 87. Sepultada ontem, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Carlos Giovani Souza Ribeiro, 50. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Valdeci Homem Barp, 65. Sepultada ontem, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Antonio Carlos Boeira Paim. Velório na Sala B das Capelas São José do Bairro Cruzeiro. Cremação hoje, às 10h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Leoni Luiza Barcarolo Onzi, 88. Sepultada ontem, Cemitério Municipal.
- Maria Luiza Biondo Tonella, 93. Sepultada ontem, no Cemitério Matriz de Ana Rech.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Salete Maria Streck Franzen, 85. Sepultada ontem, no Cemitério Santa Clara.
- Maria da Glória da Silva, 73. Sepultada ontem, no Cemitério Capão Grande - Muitos Capões.
- Emilia Marli da Mota Silva, 69. Sepultada ontem, no Cemitério São Francisco.
- Teresa Xavier Zamboni, 88. Sepultada ontem, no Cemitério Santa Clara.
SÃO MARCOS
Capelas São José - (54) 3291-1559
- Maria Margarete Borges Ferreira, 63. Sepultada ontem, no Cemitério São Judas Tadeu - Tapejara.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio - (54) 3461-2262
- Angelina Luzia Chies Carlotto, 93. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Carlos Barbosa.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo Funerária - (54) 3292-2030
- Lourdes Centa Romitti, 82. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Flores da Cunha.