Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 6/7

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Cacildo Mello Ivo, 87. Sepultado domingo (5), no Cemitério da Capela das Neves (Vale dos Vinhedos).
- Zulma Amalia Cantelli Rigon, 82. Sepultada domingo (5), no cemitério da localidade de Nossa Senhora da Anunciata (Pinto Bandeira).
- Marcio Tonette, 43. Velório na sala D. Sepultamento segunda-feira (6), às 10h, no Cemitério Municipal Central.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Romeu Kurmann, 82. Velório na Capela São João Neomuceno (Santa Luiza). Sepultamento segunda-feira (6), às 9h30min, no cemitério da mesma comunidade.
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Aldiva Duarte Soares, 82. Cremada sábado (4) (4), no Crematório Santa Rita (Santa Maria).
- Belina Giacomina Toss, 86. Sepultada sábado (4), no Cemitério de Galópolis.
- Doralia Matilei Borges, 68. Sepultada sábado (4), no Cemitério Público Municipal.
- Evanilda dos Santos Menin, 69. Sepultada sábado (4), no Cemitério Público Municipal.
- Gelson Boeno (Jeca), 63. Sepultado sábado (4), no Cemitério Público Municipal.
- Selma Laura Port Schwaizer, 92. Sepultada sábado (4), no Cemitério Jesus Bom Pastor (Santa Corona).
- Antônio José Oss, 71. Sepultado domingo (5), no Cemitério de Galópolis.
- Frederico Ceola, 81. Cremado domingo (5), no Memorial Crematório São José.
- Gabriel Reginatto, 0. Sepultado domingo (5), no Cemitério Parque.
- Elenir Emilia de Ros, 87. Cremada domingo (5), no Memorial Crematório São José.
- Lourdes Batistin Adami, 86. Velório na sala 2. Sepultamento segunda-feira (6), às 10h, no Cemitério de Santa Lúcia da 9ª Légua.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Eulina Ecker Valduga, 92. Sepultada sábado (4), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Zuleima de Oliveira Clemes, 90. Sepultada sábado (4), no Cemitério Santos Anjos.
- Edi de Cesaro, 92. Sepultada domingo (5), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- José de Oliveira Moreira, 86. Cremado domingo (5), no Memorial Crematório São José.
- Marlen Susseni Rodrigues dos Reis, 81. Sepultada domingo (5), no Cemitério de São Jorge da Mulada.
- Luis Amado Salazar Gonzalez, 65. Velório na sala D. Cremação segunda-feira (6), às 11h, no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Adelar Gomes Machado, 80. Sepultado domingo (5), no Cemitério de São Francisquinho (Criúva).
- Tania Maria Favaro, 81. Cremada domingo (5), no Memorial Crematório São José.
- Alice Becker, 82. Velório na sala A. Sepultamento segunda-feira (6), às 9h, no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Martha Mangili Veronez, 90. Velório na capela A. Sepultamento segunda-feira (6), às 14h, no cemitério do bairro Santa Catarina.
- Olavo Cesar Rubin, 77. Velório na capela E. Sepultamento segunda-feira (6), às 10h, no Cemitério Parque.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Aquilino Carminatti, 85. Cremado domingo (5), no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
- Teresinha Menegazzi Balbinot, 83. Sepultado domingo (5), no cemitério da Capela de Todos os Santos (Buza).
- Gessy Andre, 86. Cremação segunda-feira (6), às 8h, no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Valentin Honorino Bordin (Nanin), 82. Sepultado domingo (5), no Cemitério de São Valentin.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Lorena Maria Andreola, 65. Sepultada sábado (4), no cemitério da comunidade de São Roque Figueira de Mello.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - (54) 98404-4670
- Doralizia de Oliveira Dall Agnol (Polaka), 74. Sepultada domingo (5), no Cemitério Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Maria Trevisol Pozzebom, 98. Cremada domingo (5), no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Daniel de Almeida Oliveira, 33. Velório na capela do cemitério municipal de André da Rocha. Sepultamento segunda-feira (6), às 10h, no Cemitério de André da Rocha.
- Lorena Hoffmann da Silva, 65. Sepultada domingo (5), no Cemitério São Francisco.
- Protásio Lisboa de Lima, 92. Sepultado domingo (5), no Cemitério São Francisco.
- Marco Aurelio de Vargas Paim (Itabaiana), 58. Sepultado sábado (4), no Cemitério da Fazenda da Ramada.
- Angela Carmem Guimarães Alves, 89. Cremada sábado (4), no Crematório Lovato Premium Service.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 ou (54) 3232-9786
- Rejane Aparecida da Silva Pinheiro, 49. Sepultada domingo (5), no Cemitério São Francisco.