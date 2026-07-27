Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 27/7

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Eloá Teresinha Leal dos Santos, 70. Sepultamento nesta segunda-feira (27), às 10h, no Cemitério Público Municipal do Bairro São Roque.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Deoclecio Francisco Chiesa, 64. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério de Vila Rica, Farroupilha.
- Iracema Lazaron, 77. Sepultamento nesta segunda-feira (27), às 10h, no Cemitério Público de Carlos Barbosa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Jorge Dall'Agno, 68. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério Municipal de São Marcos.
- Jose Henrique Martins Rodrigues, 60. Cremado neste domingo (26).
- Osmar Teixeira da Silveira, 78. Sepultamento nesta segunda-feira (27), às 10h30, no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Sulema Pereira, 89. Cremação nesta segunda-feira (27), às 10h, no Memorial Crematório São José.
- Veronica Rodrigues, 30. Sepultada neste domingo (26), no Cemitério de Fazenda Souza.
- Zadir Soares Pessi, 78. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério Sao Luiz da Sexta Légua.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Elizeu de Oliveira Velho, 77. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Irineu Pires dos Santos, 75. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério Público Municipal II - Rosário.
- Teresinha dos Passos, 79. Sepultada neste domingo (26), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Thiago Freiras Mangini, 42. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Iris Gubert, 84. Sepultada neste domingo (26), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Lóris Teresinha dos Santos, 63. Cremada neste domingo (26).
- Teresa dos Santos, 95. Sepultada neste domingo (26), no Cemitério Jardim da Paz - Forqueta.
- Mathilde Regina Bertin Ferrazza, 95. Sepultamento nesta segunda-feira (27), às 9h, Cemitério Novo de Ana Rech.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Tereza Stella Gervasoni, 83. Sepultada neste domingo (26), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Maria Luiza Pasticelli Schiavenin, 73. Sepultada neste domingo (26), no Cemitério de Nova Roma, Flores da Cunha.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Jorge Luiz Costa de Vargas, 56. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério São Judas Tadeu, Tapejara, São Marcos.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Areovaldo Rodrigues da Silva (Seu Nenê), 84. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- João Roberto Estácio Paim (Seu Paim), 76. Sepultado neste domingo (26), no Cemitério São Francisco.
- Tereza Evanir Fernandes Borges, 87. Sepultamento nesta segunda-feira (27), às 9h, no Cemitério São Francisco.
- Eder Accioly de Souza, 56. Sepultamento nesta segunda-feira (27), às 10h, no Cemitério Santa Clara.