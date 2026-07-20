Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 20/7

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Maria Metilde Jordon, 91. Sepultada domingo (19), no Cemitério Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Maria de Lourdes Oliveira dos Santos, 81. Sepultada sábado (18), no Cemitério Santos Anjos.
- Nive Maria Casara, 92. Sepultada sábado (18), no Cemitério Público Municipal.
- Palmira Maria Pietsch, 75. Cremada sábado (18), no Memorial Crematório São José.
- Neusa Rech, 83. Sepultada domingo (19), no Cemitério Municipal de São Marcos.
- Silvio Ubirajara Vieira Cidade, 70. Cremado domingo (19), no Memorial Crematório São José.
- Thamires Brum Tavares, 35. Sepultada domingo (19), no Cemitério Público Municipal.
- Ademar Soares Vieira, 73. Cremado domingo (19), no Memorial Crematório São José.
- José Dorli Azeredo dos Passos, 72. Sepultado domingo (19), no Cemitério Público Municipal.
- Darci Alves Ferreira, 88. Velório na Capela Santa Catarina, na localidade de Passo do Paiol (Capão Bonito do Sul). Sepultamento segunda-feira (20), às 11h, no Cemitério dos Biriva (Capão Bonito do Sul).
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Evandro Jorge de Vargas, 61. Sepultado sábado (18), no Cemitério Público Municipal.
- Ibrahim Yusuf Habdalla Suleiman Abu Hilu, 88. Sepultado sábado (18), no cemitério do bairro Santa Catarina.
- Nelson Cardoso da Silva, 72. Cremado sábado (18), no Memorial Crematório São José.
- Valcir Antonio Toniello, 63. Sepultado sábado (18), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Carlota Sutil Ribeiro, 84. Sepultada domingo (19), no Cemitério Parque Tapejara (São Marcos).
- Fátima Regina Ramos dos Reis, 66. Sepultada domingo (19), no Cemitério Público Municipal.
- Marisa Spido Alves, 59. Sepultada domingo (19), no Cemitério Público Municipal.
- Valmir Paloschi, 79. Sepultado domingo (19), no Cemitério São Ciro.
- João Sadi dos Reis, 87. Velório na sala B. Sepultamento segunda-feira (20), às 10h30min, no Cemitério Público Municipal.
- Remo Carlos Oliveira Reis, 76. Velório na sala C. Cremação segunda-feira (20), às 14h, no no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Lais Nunes Osorio, 97. Sepultada sábado (18), no cemitério da família, em São Francisco de Paula.
- Assunta Maria Leonardi Slomp, 87. Sepultada domingo (19), no cemitério do bairro São Ciro.
- Dirce Inez Crocoli Bertassi, 87. Cremada domingo (19), no Memorial Crematório São José.
- Jurací Marchett, 81. Cremada domingo (19), no Memorial Crematório São José.
- Maria de Souza Jonas, 83. Velório na capela B. Sepultamento segunda-feira (20), às 10h, no Cemitério Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Adilles Affonsina Romagna, 84. Sepultada sábado (18), no Cemitério Municipal.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Antoninho Balbinot, 82. Sepultado domingo (19), no Cemitério Municipal.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - (54) 98404-4670
- Valmor Grazziotin (Moreta), 68. Sepultado domingo (19), no Cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.
- Otacilio Sostisso, 81. Sepultado sábado (18), no Cemitério do Maragata.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Rosalina Monica Bizzi Albé, 95. Sepultada sábado (18), no Cemitério Municipal.
- Zelia Rech Vicenzi, 82. Sepultada domingo (19), no Cemitério Santa Catarina (Pedras Brancas).
VACARIA
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 / (54) 3232-9786
- Vashington Luiz Portela da Luz, 89. Sepultado sábado (18), no Cemitério do Capão Alto.