Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 13/7

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Neusa Rossetti da Cruz, 70. Sepultada neste domingo (12), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Doracy de Lourdes Quintanilha Neri, 90. Sepultada neste domingo (12), no Cemitério da Localidade Campo Bugre, em Ipê.
- Vilson Treviso, 92. Cremado neste domingo (12).
- Zila Boeira de Almeida, 85. Sepultada neste domingo (12), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Decio Nicolau Gauer, 75. Cremado neste domingo (12).
- Maria Elena Bernardo Guerra, 77. Sepultada neste domingo (12), no Cemitério de São Cristóvão da 2ª Légua Paróquia, em Forqueta.
- Olira Martins Macedo Borges, 92. Sepultada neste domingo (12), no Cemitério Municipal de Bom Jesus.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Antenor Vidor, 90. Sepultado neste domingo (12), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Ari Olivo Galgaro, 87. Sepultado neste domingo (12), no Cemitério Santo Antônio, em Santa Lúcia do Piaí.
- Nair Delmina Paesi, 86. Sepultada neste domingo (12), no Cemitério de Nova Vicenza, em Farroupilha.
- Nelson Carissimi, 77. Sepultado neste domingo (12), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Rosalir Piton Rech, 64. Cremada neste domingo (12).
- Inelve Carmen Lovato, 74. Cremação nesta segunda-feira (13), às 9h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Vilso Néspolo, 86. Sepultamento nesta segunda-feira (13), às 10h, no Cemitério Vila Maestra.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Alcione Rogerio Hemkemaier, 60. Sepultado neste domingo (12), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
- Gilson Smolinsk, 54. Sepultado neste domingo (12), no Cemitério Jardim da Paz, em Forqueta, Caxias do Sul.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Lino João Pan, 77. Sepultado neste domingo (12), no Cemitério de Nova Pádua.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Valderi Francisco da Costa (Valdo), 59. Sepultado neste domingo (12), no Cemitério da localidade de Bom Retiro, em Muitos Capões.