Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 9/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Helena Ferronatto Possamai, 74. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público do Bairro São Roque.
- Luiz Pereira da Luz, 80. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Anida Knaak Guerras, 94. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Evangélico de Barros Pimentel.
- Ivanete Colla de Jesus, 50. Cremada nesta quarta-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Ivo Sirtoli, 83. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério da Sociedade de Galópolis.
- Nelson Valim da Silva, 86. Cremado nesta quarta-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Pedro Edir Borges, 76. Cremado nesta quarta-feira (8), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Irio Zanette, 92. Cremado nesta quarta-feira (8), no Memorial Crematório São José.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Maria Noeli Rodrigues, 65. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Santa Clara.
- Helena Moreira Dias (Maria), 78. Sepultada nesta quinta-feira (9), no Cemitério São Francisco.
- Alzerina Almeida Palmeira (Tia Zéra), 94. Sepultada nesta quinta-feira (9), no Cemitério da Capela Nossa Senhora da Saúde, em Monte Alegre dos Campos.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Regina Maria Zingali dos Santos, 77. Sepultada nesta quinta-feira (9), no Cemitério Municipal Santa Clara.