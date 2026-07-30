Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 30/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Ademir Wilmsen, 61. Cremado nesta quarta-feira (29), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Djalma Tadeu Oliveira, 81. Cremado nesta quarta-feira (29), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Norma Mazzuchini Onsi, 87. Sepultada nesta quinta-feira (30), no Cemitério de Forqueta.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- José Roni Carneiro Cabral, 82. Sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
- Roseli Terezinha Schucs Martins, 73. Sepultada nesta quarta-feira (29), no Cemitério Municipal Nossa Senhora da Penha, em Lages.
- Valdir Alves de Macedo, 71. Sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Público de São José dos Ausentes.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Acioly João Prochinov, 71. Sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério da Comunidade de São Romédio.
- Nazir Brux de Siqueira, 90. Cremada nesta quarta-feira (29), no Memorial Crematório São José.
- Roque Almir Boff, 67. Sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Santos Anjos.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 3242-1519
Edemir Zilli, 53. Sepultado nesta quarta-feira (29), no cemitério da comunidade de São Julião, em Gramado.