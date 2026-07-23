Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 23/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José - (54) 3451-2280
- Celina Rubbo da Silva, 79. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal Central.
- Dorvalino Olivotto, 84. Sepultado ontem, no Cemitério da Comunidade - Santo Antoninho.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Idilio Becchi, 68. Sepultado ontem, no Cemitério de São Vigílio da 2ª Légua - Forqueta.
- Iracema Silvia dos Santos, 91. Sepultada ontem, no Cemitério Parque - Caxias do Sul.
- Marcelo Alvanoz, 38. Velório no lube de Mães - Bairro Pôr do Sol - Caxias do Sul. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Maria Batista Rangel, 86. Sepultada ontem, no Cemitério Parque - Caxias do Sul.
- Maria de Fatima da Rosa Oliveira, 56. Sepultada ontem, no Cemitério Santos Anjos - Caxias do Sul.
- Maria José da Conceição Pereira, 58. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- João Batista de Souza, 82. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Edgar Subtil de Oliveira, 61. Velório nas Capelas São Francisco - Sala C. Cremação, hoje, às 9h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Maria José de Oliveira, 92. Velório nas Capelas São Francisco - Sala A. Cremação hoje, às 10h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Herondina Pacheco da Silva, 90. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Lourdes Daros Rizzo, 78. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de São Marcos.
- Vivaldo Antonio Vanin, 69. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de São Marcos.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Mario Mezavila, 86. Sepultado ontem, no Cemitério Municipal de Campestre da Serra.
- Andrelise Nery da Silva, 37. Cremada ontem, no Crematório Memorial Lovato.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - 54 98404-4670
- João Ademar Faccini, 78. Sepultado ontem, no cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.